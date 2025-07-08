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«Смотритель Маяка»: в Приморье стартовали съемки проекта о людях

editor
By editor
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Роман Маякин с шеф-редактором Александром Зайем на фоне маяка Токаревского. Фото © пресс-служба ИРИ
Роман Маякин с шеф-редактором Александром Зайем на фоне маяка Токаревского. Фото © пресс-служба ИРИ

Кинокомпания «ДОК-Синема» начала съемки веб-шоу «Смотритель Маяка» при поддержке Институт развития интернета (АНО «ИРИ»). Проект реализуется в партнёрстве с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и АНО «Национальные приоритеты».
Ведущий шоу — актер Роман Маякин предстает в роли Смотрителя маяка – человека, ставшего символическим проводником по важным и добрым новостям со всей страны. Он уезжает из столицы на край России, где поселяется рядом с Токаревским маяком. Отсюда Роман будет делиться с аудиторией историями, которые вдохновляют, придают сил и помогают находить опору.

Маяк в проекте – это не только географическая точка, но и метафора. Так же как маяк освещает путь кораблям в море, герой шоу помогает зрителю увидеть свет в происходящем — через науку, культуру, традиции, инициативы, технологии и человеческие поступки. Именно поэтому охват тем и героев не ограничен только Дальним Востоком — шоу рассказывает о людях и событиях со всей страны.

Первой локацией съемок стал ДВФУ. Здесь Роман знакомится со студентами, изучает кампус и узнает, как живет и развивается молодежь на Дальнем Востоке. Наука, культура, технологии, редкие профессии, вдохновляющие люди и уникальные ландшафты – все это становится темами будущих выпусков.

Как признается Роман, участие в проекте стало для него личным и важным шагом: «Меня давно интересует Дальний Восток. Эту особенную самобытную часть нашей страны мне всегда хотелось узнать ближе. Как там живут люди, снимают ли кино, какие традиции они хранят и к чему стремятся — все это очень интересно. Помимо Дальнего Востока, меня увлекают маяки. Во-первых, из-за моей фамилии. Во-вторых, благодаря атмосфере покоя, силы и надежды, которую они олицетворяют. Поэтому, когда мне предложили побыть смотрителем дальневосточного маяка, я согласился и воспринял это как знак, который нельзя пропустить».

Проект «Смотритель Маяка» охватывает сразу несколько направлений, отражающих цели национальных проектов «Молодежь и дети», «Семья», «Экологическое благополучие», «Туризм и гостеприимство», а также отвечает задачам Десятилетия науки и технологий. 

Часть маршрута проходит по регионам, участвующим в создании национальных туристических маршрутов, – они демонстрируют потенциал российских территорий как точек роста, притяжения и вдохновения.

Всего планируется 60 выпусков. Каждый выпуск длится 8–10 минут и включает 3–4 истории – от новых технологических решений и научных открытий до локальных инициатив, традиционных ремесел и культурных событий. Это формат честного, вдумчивого разговора со зрителем, в котором Роман Маякин делится личным взглядом и эмоциями.

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