Стали известны победители XIII Московского международного кинофестиваля «Будем жить»

Открывая вечернее мероприятие, с приветственным словом выступил президент фестиваля, Народный артист России, художественный руководитель Театра Сатиры и Театра на Малой Ордынке, Председатель Московской организации Союза кинематографистов России Евгений Герасимов: «В рамках фестиваля было показано 40 конкурсных и 20 внеконкурсных фильмов из 5 стран мира. Киносмотр посетило более 4000 человек».
Председателями жюри стали режиссер Джаник Файзиев (игровое кино), продюсер Армен Ананикян (короткий метр) и режиссер Наталья Гугуева (документальное кино).
На церемонии закрытия стали известны имена победителей конкурсных программ и обладателей специальных призов:
- Гран-при кинофестиваля (за лучший фильм) – «Рай под ногами матерей», режиссер Руслан Акун, Кыргызстан;
- Лучшая режиссура (полнометражное игровое кино) – «Последняя цена», режиссер Наур Гармелия, Россия;
- Лучшая операторская работа (полнометражное игровое кино) – Каныбек Калматов, «Рай под ногами матерей», Кыргызстан;
- Лучшая мужская роль (полнометражное игровое кино) – Рауль Кове, «Последняя цена», Россия;
- Лучшая женская роль (полнометражное игровое кино) – Виктория Толстоганова, «Вера», Россия;
- Приз Председателя жюри (полнометражное игровое кино) – «Там, где танцуют стерхи», режиссер Михаил Лукачевский, Россия;
- Лучший документальный фильм, 1 место – «Живые», реж. Дмитрий Семибратов, Россия;
- Лучший документальный фильм, 2 место – «Бюро», реж. Пабло Рохас, Россия;
- Лучший документальный фильм, 3 место – «Таня.Лето.Зима.», реж. Александр Авилов, Россия;
- 1 место в номинации «Игровое короткометражное кино» и почетный сертификат по антипиратству от NRIS – «30 секунд», реж. Иван Соснин, Россия;
- 2 место в номинации «Игровое короткометражное кино» и почетный сертификат по антипиратству от NRIS – «Разъезд», реж. Мария Меленевская, Россия;
- 3 место в номинации «Игровое короткометражное кино» и почетный сертификат по антипиратству от NRIS – «неВечные», реж. Татьяна Жукова, Россия;
- Приз Президента фестиваля – Роман Костомаров, «Роман Костомаров: Рожденный дважды» (Россия);
- Приз жюри «За лучший дебют» (полнометражное игровое кино) – актер Михаил Слепцов, («Там, где танцуют стерхи», Россия);
- Специальный диплом жюри «За мечту» (документальное кино) – «Митина кузня», реж. Марина Труш, Владимир Самородов (Россия);
- Специальный диплом жюри героям фильма «За любовь» (документальное кино) – Оксана Домнина и Роман Костомаров, «Роман Костомаров: Рожденныйдважды» (Россия);
- Специальный приз жюри «За лучшее визуальное решение» (короткометражное игровое кино) – «Тинатин», реж. Сэм Литовчин (Россия);
- Специальный приз «За лучший сценарий» (короткометражное игровое кино) – «Кимоно», авторы сценария Санжар Муродшайхов, Дониёр Ганиев (Узбекистан);
- Специальный приз «За лучший актёрский дуэт» (короткометражное игровое кино) – «От тебя пахнет пловом», актёры Илияс Абдырахманов, Андрей Титченко (Россия);
- Приз от Wanta Group за лучшую режиссуру (полнометражное игровое кино) – «Последняя цена», режиссер Наур Гармелия, Россия;
- Специальный диплом от RT. DOC «За надежду на возрождение после жизненных невзгод» (документальное кино) – «И жили они долго и счастливо или почему динозавры вымерли», реж. Дарина Умнова.
- Одним из главных событий вечера стало награждение известного фигуриста, героя документального фильма «Роман Костомаров. Рожденный дважды» (2024) призом Президента фестиваля. Зал аплодировал стоя спортсмену, сумевшему выжить после трудной болезни и вернувшемуся в спорт после ампутации ног.
«У нас много героев. Просто иногда, говоря о героизме, мы обращаемся к отцам, дедам, прадедам. А герои находятся среди нас. Это люди, которые готовы совершать поступки. Подвиг Романа Костомарова соответствует названию нашего фестиваля –“Будем жить”», – сказал Евгений Герасимов, вручая приз Роману.
Олимпийский чемпион обратился к зрительному залу со сцены: «Хотел бы сказать слова благодарности всем, кто верил, молился, поддерживал. Вся ваша любовь “саккумулировалась” в одно целое, и благодаря этому, наверное, мне удалось выжить. Всем желаю крепкого здоровья и любви. Любите своих близких. Они всегда будут рядом и будут вам помогать даже в самой трудной ситуации. Спасибо вам большое».
После церемонии награждений состоялся показ документального кинопроекта Михаила Щедринского «Роман Костомаров: Рожденный дважды» (2024). В течение вечера с музыкальным номером выступили актриса театра и кино Вероника Лысокова, Народный артист России Александр Михайлов, российская актриса театра и кино Анастасия Макеева и Роман Мальков, артист Сергей Галицкий, а также детский ансамбль «Ангелы надежды». Ведущими стали музыкант Родион Газманов и Анастасия Черникова.
Организаторами Международного фестиваля «Будем жить» являются Фонд развития социальных и культурных инициатив «Кинематографист» и продюсерский центр «Мувистарт». Мероприятие проводится при поддержке Департамента культуры города Москвы; Московской городской думы; Департамента СМИ города Москвы; сети кинотеатров «Москино»; Столичного Цеха Деятелей Культуры и Союза кинематографистов России.
Фото – Данил ТАШТИМИРОВ