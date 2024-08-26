Стали известны победители XIII Московского международного кинофестиваля «Будем жить»

Открывая вечернее мероприятие, с приветственным словом выступил президент фестиваля, Народный артист России, художественный руководитель Театра Сатиры и Театра на Малой Ордынке, Председатель Московской организации Союза кинематографистов России Евгений Герасимов: «В рамках фестиваля было показано 40 конкурсных и 20 внеконкурсных фильмов из 5 стран мира. Киносмотр посетило более 4000 человек».

Председателями жюри стали режиссер Джаник Файзиев (игровое кино), продюсер Армен Ананикян (короткий метр) и режиссер Наталья Гугуева (документальное кино).

На церемонии закрытия стали известны имена победителей конкурсных программ и обладателей специальных призов:

Гран-при кинофестиваля (за лучший фильм) – «Рай под ногами матерей», режиссер Руслан Акун, Кыргызстан;

Лучшая режиссура (полнометражное игровое кино) – «Последняя цена», режиссер Наур Гармелия, Россия;

Лучшая операторская работа (полнометражное игровое кино) – Каныбек Калматов, «Рай под ногами матерей», Кыргызстан;

Лучшая мужская роль (полнометражное игровое кино) – Рауль Кове, «Последняя цена», Россия;

Лучшая женская роль (полнометражное игровое кино) – Виктория Толстоганова, «Вера», Россия;

Приз Председателя жюри (полнометражное игровое кино) – «Там, где танцуют стерхи», режиссер Михаил Лукачевский, Россия;

Лучший документальный фильм, 1 место – «Живые», реж. Дмитрий Семибратов, Россия;

Лучший документальный фильм, 2 место – «Бюро», реж. Пабло Рохас, Россия;

Лучший документальный фильм, 3 место – «Таня.Лето.Зима.», реж. Александр Авилов, Россия;

1 место в номинации «Игровое короткометражное кино» и почетный сертификат по антипиратству от NRIS – «30 секунд», реж. Иван Соснин, Россия;

2 место в номинации «Игровое короткометражное кино» и почетный сертификат по антипиратству от NRIS – «Разъезд», реж. Мария Меленевская, Россия;

3 место в номинации «Игровое короткометражное кино» и почетный сертификат по антипиратству от NRIS – «неВечные», реж. Татьяна Жукова, Россия;

Приз Президента фестиваля – Роман Костомаров, «Роман Костомаров: Рожденный дважды» (Россия);

Приз жюри «За лучший дебют» (полнометражное игровое кино) – актер Михаил Слепцов, («Там, где танцуют стерхи», Россия);

Специальный диплом жюри «За мечту» (документальное кино) – «Митина кузня», реж. Марина Труш, Владимир Самородов (Россия);

Специальный диплом жюри героям фильма «За любовь» (документальное кино) – Оксана Домнина и Роман Костомаров, «Роман Костомаров: Рожденныйдважды» (Россия);

Специальный приз жюри «За лучшее визуальное решение» (короткометражное игровое кино) – «Тинатин», реж. Сэм Литовчин (Россия);

Специальный приз «За лучший сценарий» (короткометражное игровое кино) – «Кимоно», авторы сценария Санжар Муродшайхов, Дониёр Ганиев (Узбекистан);

Специальный приз «За лучший актёрский дуэт» (короткометражное игровое кино) – «От тебя пахнет пловом», актёры Илияс Абдырахманов, Андрей Титченко (Россия);

Приз от Wanta Group за лучшую режиссуру (полнометражное игровое кино) – «Последняя цена», режиссер Наур Гармелия, Россия;

Специальный диплом от RT. DOC «За надежду на возрождение после жизненных невзгод» (документальное кино) – «И жили они долго и счастливо или почему динозавры вымерли», реж. Дарина Умнова.

Одним из главных событий вечера стало награждение известного фигуриста, героя документального фильма «Роман Костомаров. Рожденный дважды» (2024) призом Президента фестиваля. Зал аплодировал стоя спортсмену, сумевшему выжить после трудной болезни и вернувшемуся в спорт после ампутации ног.

«У нас много героев. Просто иногда, говоря о героизме, мы обращаемся к отцам, дедам, прадедам. А герои находятся среди нас. Это люди, которые готовы совершать поступки. Подвиг Романа Костомарова соответствует названию нашего фестиваля –“Будем жить”», – сказал Евгений Герасимов, вручая приз Роману.

Олимпийский чемпион обратился к зрительному залу со сцены: «Хотел бы сказать слова благодарности всем, кто верил, молился, поддерживал. Вся ваша любовь “саккумулировалась” в одно целое, и благодаря этому, наверное, мне удалось выжить. Всем желаю крепкого здоровья и любви. Любите своих близких. Они всегда будут рядом и будут вам помогать даже в самой трудной ситуации. Спасибо вам большое».

После церемонии награждений состоялся показ документального кинопроекта Михаила Щедринского «Роман Костомаров: Рожденный дважды» (2024). В течение вечера с музыкальным номером выступили актриса театра и кино Вероника Лысокова, Народный артист России Александр Михайлов, российская актриса театра и кино Анастасия Макеева и Роман Мальков, артист Сергей Галицкий, а также детский ансамбль «Ангелы надежды». Ведущими стали музыкант Родион Газманов и Анастасия Черникова.

Организаторами Международного фестиваля «Будем жить» являются Фонд развития социальных и культурных инициатив «Кинематографист» и продюсерский центр «Мувистарт». Мероприятие проводится при поддержке Департамента культуры города Москвы; Московской городской думы; Департамента СМИ города Москвы; сети кинотеатров «Москино»; Столичного Цеха Деятелей Культуры и Союза кинематографистов России.

Фото – Данил ТАШТИМИРОВ