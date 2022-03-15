СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ): в галерее Пера можно увидеть фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев»

Показ фильма проходит в рамках онлайн-программы, посвященной истории огромной и влиятельной империи – Византии. Кроме картины «Андрей Рублев» в программу вошли французские фильмы эпохи немого кино: «Агония Византии» (1913, реж. Л. Фейад), «Пытки Юстиниана» (1907, реж. Ж. Мильес). Помимо России и Франции тему продолжит сербская картина «Византийская синева» (1993, реж. Д. Маринкович), снятая по мотивам произведения Милорада Павича. Онлайн-показы приурочены к виртуальной выставке галереи «От Истамбула до Византии».
Музей Пера – известная галерея, расположенная в центре Стамбула. Основу постоянной экспозиции составляют произведения изобразительного искусства ориентализма. Так, например, можно увидеть картину турецкого живописца Османа Хамди-Бея (1842-1910) «Дрессировщик черепах», археолога и основателя Стамбульского археологического музея. 12 лет Осман Хамди-Бей прожил в Париже, где и учился живописи. Постоянная коллекция картин включает работы Жана Этьена Лиотара, Пьера-Дезире Гильме, Фаусто Зонара. В собрании галереи находятся собрание анатолийских мер и весов, а также керамика из Кютахьи – одного из самых старых городов Турции.
Все фильмы можно увидеть до 20 марта 2022 год.
Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежной прессыИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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