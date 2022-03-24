СТАНЬ «МОДЕЛЬЮ ГОДА 2022»!

Звание «Модель года 2022» получит самая экстравагантная, смелая и творческая модель!

Этой весной, наше агентство запускает New Fashion Show, в рамках которого, впервые в индустрии моды России состоится конкурс для моделей «Баттл моделей». Наше шоу абсолютно эксклюзивное, не имеющее аналогов в России и зарубежом.

В этом баттле модели будут бороться за звание «Модель года» в самых экстремальных условиях с участием экзотических животных.

Участниц ждут творческие задания на смекалку, эрудицию и смелость. По итогам конкурса Экспертное жюри определит победителя в одной из главных номинаций мира моды России «Модель года 2022»

Гостей вечера ждёт незабываемое шоу, яркие эмоции и впечатления:

Выступления звёздных артистов;

Премия «MonaGold» в области моды, культуры и искусства;

Репортажная съемка для различных порталов в СМИ интервью на fashion и музыкальных телеканалах;

Показы коллекций лучших дизайнеров России и продуктивный нетворкинг.

В рамках проекта «New Fashion Show» при поддержке холдинга/группы компаний потребительских услуг в сфере культурной и предпринимательской деятельности «Иди к своей мечте», состоится церемония вручения Национальной премии представителям в области моды, культуры и искусства за 2022 год состоится награждение победителей премии в нескольких номинациях:

На «Дебют года» выдвинуты бренды в категории для дизайнеров «Самый креативный модный показ», «Лучшая творческая коллекция»;

В категории для артистов, продюсеров в области культуры и шоу-бизнеса «Проект года» — «Самый экстравагантный артист», «Самый стильный артист».

Кроме того, компетентное жюри определит, кто из профессионалов в области моды и красоты удостоится титулов «Самая оригинальная обложка журнала», «Топ-модель года» и «Вклад в развитие модной индустрии», «Вклад в продвижение русских красавиц».

В состав совета вошли представители холдинга/группы компаний потребительских услуг в сфере культурной и предпринимательской деятельности «Иди к своей мечте», а также общественные деятели, представители бизнеса.

Станьте свидетелем эксклюзивного fashion-шоу Москвы 3 апреля, в 14:00 в ТЦ «НОРА».

Проект «New Fashion Show» ориентирован на тех моделей, которые выбирают не самостоятельный путь продвижения в индустрию моды, а с командой, доводящей до результата, высоких гонораров и перспективных контрактов.

Далеко не каждая начинающая модель имеет достаточные навыки и может грамотно управлять делом в модной индустрии, рассматривая его с точки зрения бизнеса.

В таком случае начинающей модели следует нанимать Букинг-Директора, который самостоятельно будет подбирать подходящие индивидуальности модели проекты. Зачастую это наиболее правильный вариант решения с точки зрения продуктивности. В таком случае единственной роковой ошибкой для модели может стать контракт с дилетантом, не имеющим большого интереса к продаже лица модели.

Именно в таких ситуациях приходит на помощь креативное Модельное агенство «Monagold», которое комплексно и грамотно подойдет к решению вопроса о продвижении модели в индустрию моды, не расходуя огромных бюджетов позволит попасть на лучшие обложки журналов, в съемки клипов, кино, рекламы, участия в лучших мировых показах дизайнеров.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.