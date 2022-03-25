ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Кинопремьера» – «Лошадь мечты»

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет «Настрой кино!») представляет – впервые на российском ТВ спортивная комедийная драма, основанная на реальных событиях, о триумфе аутсайдеров «Лошадь мечты».
Удивительная вдохновляющая история о вере в победу от режиссера сериалов «Шерлок», «Черное Зеркало» и «Доктор Кто» Эроса Лина. Устав от обыденной жизни, девушка-тихоня Джен уговаривает жителей провинциального валлийского городка вложить сбережения в скаковую лошадь по кличке «Мечта». Их цель – победа на престижных скачках. Главную роль исполнила Тони Коллет («Реинкарнация», «Аллея кошмаров»).
Когда? 30 марта, 20:30.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.