ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Кинопремьера» – «Лошадь мечты»

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Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет «Настрой кино!») представляет – впервые на российском ТВ спортивная комедийная драма, основанная на реальных событиях, о триумфе аутсайдеров «Лошадь мечты».

Удивительная вдохновляющая история о вере в победу от режиссера сериалов «Шерлок», «Черное Зеркало» и «Доктор Кто» Эроса Лина. Устав от обыденной жизни, девушка-тихоня Джен уговаривает жителей провинциального валлийского городка вложить сбережения в скаковую лошадь по кличке «Мечта». Их цель – победа на престижных скачках. Главную роль исполнила Тони Коллет («Реинкарнация», «Аллея кошмаров»).

Когда? 30 марта, 20:30.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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