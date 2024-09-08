Стартовал фестиваль уличного искусства «Здесь и Сейчас»

Андрей Оленев. Творец

5 сентября 2024 года на территории Инновационного центра «Сколково» стартовал ежегодный фестиваль паблик-арта «Здесь и Сейчас». В рамках первого этапа более 10 необычных и запоминающихся арт-объектов появилось на маршруте, разработанном кураторской группой Парка «Зарядье» (оператора фестиваля). Продолжая традицию выставлять работы участников вне стен выставочных залов, организаторы демонстрируют экспонаты в парках и садах, на центральных улицах и бульварах, территории бизнес-центров и образовательных учреждений «Сколково». Фестиваль этого года изучает и анализирует взаимосвязь науки и искусства, что во многом было продиктовано «гением места».

Во время открытия куратор фестиваля Анна Малик-Короленкова отметила: «Сегодня начинает работу ежегодный смотр современного искусства «Здесь и Сейчас». И настоящий проект — это уникальнейший опыт: в этом году объекты появляются не отдельно друг от друга в разных частях Москвы, как это было в предыдущие выпуски фестиваля, а составляют единый арт-маршрут по территории Инновационного центра «Сколково».

Заместитель председателя правления по общественной, социальной и образовательной политике Фонда «Сколково» Александр Чернов добавил: «Мы гордимся тем, что арт-фестиваль “Здесь и Сейчас” выбрал нас своим партнером. Для нас это возможность показать наши достижения и потенциал. У нас есть все необходимое для успешного сотрудничества: лаборатории, стартапы, исследования, разработчики. Но это пространство диктует необходимость еще одной составляющей, без которой невозможно изобретательство и новаторство. И эта составляющая называется “искусство”, эта составляющая называется “красота”».

Руководитель отдела выставочных проектов Парка «Зарядье» Дмитрий Шишкин подчеркнул: «Это уже шестой фестиваль «Здесь и Сейчас». И четвертый – проходящий под лозунгом «Выход в город». Для Парка «Зарядье» – это третий смотр. Мы проходим новый этап его жизни – и хочется отметить, что именно такой формат, когда десятки объектов, объединенные одной темой, появляются в одной локации, позволяет наиболее полно воплотить главные идеи и задачи проекта».

В Исцеляющих садах Международного медицинского кластера Сколково появилась скульптурная композиция Егора Плотникова «Поиск равновесия» (на фото). Пять белых скульптур, расположенных в высокой траве природного оврага, погружают зрителя в медитативное состояние созерцания.

На территории между бизнес-центрами «Стратос» и «Амальтея» вырос «Букет полевых цветов» Полины Фроловой (на фото). Причудливые образы, встроенные в окружающую городскую среду, стали прекрасным поводом остановиться, сделать глубокий вдох и заново начать фантазировать. Сама художница назвала локацию “точкой визуального отдыха”.

Во внутреннем дворике Сколтеха спрятана «Квантовая суперпозиция» Анастасии Рыжиковой, которая фиксирует одновременную многогранность выбора и олицетворяет будущее человека, находящегося в бесчисленном множестве состояний при перемещении во времени.

«Алфавитяне» Дианы Воуба (на фото) — результат переосмысления идей русского авангарда. Антропоморфные и зооморфные существа красного, белого и черного цветов, установленные возле Международной гимназии Инновационного центра «Сколково» представляют собой алфавит, из которого можно составлять бесчисленное количество комбинаций.

В Центральном парке на возвышении обосновалась пространственная композиция художника Красил Макар «Косморомашка» (на фото). В работе угадывается отсылка к гаданию на цветке. Однако процесс был, возможно, прерван, так как часть лепестков осталась нетронутой.

В запрудной части Центрального парка расположилось произведение Александра Кашина «Портрет художника. Сборная модель». Несколько панелей-фрагментов, спроектированных по мотивам известных произведений паблик-арта, приглашают зрителя сконструировать в своем воображении собственные композиции.

Иван Найти. По ту сторону экрана

Также в Центральном парке появились росписи от художников из разных регионов и городов: калининградского художника JON, нижегородского автора Андрея Оленева, а также представителей московской арт-сцены Ивана Найнти, Анатолия Akue, Ольги INEY, Владислава Дакеса и Ильи Slak. Серия муралов была реализована при поддержке АНО Граффити-Азбука.

Остальные объекты появятся на территории Инновационного центра «Сколково» в течение осени 2024 года и простоят до конца лета 2025.