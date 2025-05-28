Выставка «Травы» открылась в Postrigay Gallery

Новый проект Анастасии Постригай – коллективная выставка «Травы» открылся в Postrigay Gallery. В экспозиции представлены работы художников Анатолия Лепина, Элины Марусовой, Татьяны Прокшиной, Саши Подгородской, Натальи Порошиной и Анастасии Прибельской.

Выставка «Травы» — размышление о том, как малое становится большим, и месте человека в этом вечном круговороте. Работы участников экспозиции объединены образами трав и растительности. Они связаны с рассуждениями об индивидуальности и внутренней силе каждого создания. Семя, будучи незаметным, обязательно прорастет, так было задумано Творцом — это метафора скрытого потенциала и начала процесса, который разворачивается постепенно, оставаясь невидимым глазу. Каждая отдельная травинка, как и каждый человек — не просто часть большого целого, а Его творение и свидетельство длинного пройденного пути.

Работы в экспозиции выполнены в разных медиумах — от живописи до керамики. Они по-разному интерпретируют тему природы, тайну роста, пути, но объединены вниманием к невидимому процессу становления. Идея третьего дня творения, когда земля впервые дала ростки, выступает как символический ориентир — напоминание о том, что жизнь продолжается, потому что так устроен мир.