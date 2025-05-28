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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойМоскваВыставка «Травы» открылась в Postrigay Gallery

Выставка «Травы» открылась в Postrigay Gallery

editor
By editor
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Анатолий Васильевич Лепин (1944-2014). Акшокат 50а. 1983. Бумага, акварель, 51х73 см
Анатолий Васильевич Лепин (1944-2014). Акшокат 50а. 1983. Бумага, акварель, 51х73 см

Новый проект Анастасии Постригай – коллективная выставка «Травы» открылся в Postrigay Gallery. В экспозиции представлены работы художников Анатолия Лепина, Элины Марусовой, Татьяны Прокшиной, Саши Подгородской, Натальи Порошиной и Анастасии Прибельской.

Выставка «Травы» — размышление о том, как малое становится большим, и месте человека в этом вечном круговороте. Работы участников экспозиции объединены образами трав и растительности. Они связаны с рассуждениями об индивидуальности и внутренней силе каждого создания. Семя, будучи незаметным, обязательно прорастет, так было задумано Творцом — это метафора скрытого потенциала и начала процесса, который разворачивается постепенно, оставаясь невидимым глазу. Каждая отдельная травинка, как и каждый человек — не просто часть большого целого, а Его творение и свидетельство длинного пройденного пути.

Работы в экспозиции выполнены в разных медиумах — от живописи до керамики. Они по-разному интерпретируют тему природы, тайну роста, пути, но объединены вниманием к невидимому процессу становления. Идея третьего дня творения, когда земля впервые дала ростки, выступает как символический ориентир — напоминание о том, что жизнь продолжается, потому что так устроен мир.

Саша Подгородская. Берёзовая роща. 2025. Холст, масло, 100х120 см
Саша Подгородская. Берёзовая роща. 2025. Холст, масло, 100х120 см
Татьяна Прокшина. Бестревожность. 2025. Холст, масло, 100х150 см
Татьяна Прокшина. Бестревожность. 2025. Холст, масло, 100х150 см
Анатолий Васильевич Лепин (1944-2014). Бородино. 1980. Бумага, акварель, 51х73,5 см
Анатолий Васильевич Лепин (1944-2014). Бородино. 1980. Бумага, акварель, 51х73,5 см
Наталья Порошина. Вечноцветущий. 2024. Каркас, бумажная глина, высота 44 см
Наталья Порошина. Вечноцветущий. 2024. Каркас, бумажная глина, высота 44 см
Элина Марусова. Salve. 2024. Керамика, глазурь, ангоб, 53х26 см
Элина Марусова. Salve. 2024. Керамика, глазурь, ангоб, 53х26 см
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