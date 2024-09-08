Обновленный павильон «Нефть» на ВДНХ отмечает пятилетие

6 сентября исполняется пять лет с момента второго рождения павильона «Нефть» на ВДНХ. С 2019 года обновленный павильон знакомит посетителей с полным производственным циклом вертикально интегрированной нефтяной компании — от добычи до переработки и реализации. Гости павильона могут узнать о технологиях, которые применяются в современной нефтяной промышленности. С момента открытия здесь прошло свыше 1000 мероприятий, а экспозицию посетили более 200 тысяч человек.

Павильон №25 был построен в 1954 году по проекту архитекторов А.А. Тация, С.С. Ганешина и И.М. Тамаркина. В эклектичной композиции павильона отчетливо видны как черты классицизма, так и элементы традиционного русского зодчества. Цокольная часть двухъярусного павильона представляет собой галерею с узкими арочными проемами, зрительно приподнимающими здание. Фасад и выносные угловые башни украшены декоративными вставками в стиле русских теремов. Башни увенчаны массивными шпилями.

От «Сахарной свеклы» до «Нефти»

«Сахарная свекла», «Сахар», «Геология, нефть, газ», «Топливная промышленность» — названия экспозиций не раз менялись. Свое современное название — «Нефтяная промышленность» — павильон №25 получил в 1964 году. Согласно статьям газеты «За передовой опыт», сохранившимся в архиве ВДНХ, в павильоне была представлена экспозиция, посвященная успехам нефтедобывающей промышленности, тематическая выставка по автоматизации в нефтедобыче, экспозиция фотодокументов. Здесь проводили встречи с передовиками, прославленными специалистами, учеными-нефтяниками, показывали технические фильмы.

Работникам нефтегазовой промышленности было чему поучиться и с чем ознакомиться. Именно здесь можно было увидеть «в деле» действующие буровые установки БУ-75-БРэ, Бу-80-БрД, автоматизированный участок нефтепромысла и другое нефтезаводское оборудование. Также в числе экспонатов павильона была установка каталитического крекинга для получения бензина высшего качества, плотномер ППТК-1, с помощью которого можно определять плотность различных масел и жидкостей. Все, что касалось транспортировки нефти, ее первичной обработки, бурения, находило отражение в экспозициях павильона, которые регулярно пополнялись.

В 90-х годах здание, где в те годы разместились склады, пришло в упадок. Возрождение ценнейшего исторического объекта ВДНХ началось в 2017 году. Тогда было принято решение о создании в нем павильона «Нефть».

Школа для нефтяников

Сегодня павильон «Нефть» — крупнейшая мультимедийная экспозиция в России на научно-прикладную отраслевую тематику, которая знакомит посетителей с полным производственным циклом вертикально интегрированной нефтяной компании: от добычи до переработки и реализации.

В четырех связанных между собой залах: «Человек и нефть», «История», «Технологии», «Наука» — можно проследить историю нефтяной промышленности и перспективы ее развития с помощью интерактивных инсталляций. Использованы передовые технологические решения: виртуальная и дополненная реальность, голографический театр, а также современные phygital-решения на стыке цифрового и физического мира. Присутствие нефти в различных сферах жизни человека показано через синхронизацию предметного, графического и мультимедийного контента, представленного 150 сюжетами. Весь контент и образовательная программа доступны для понимания широкого круга посетителей — от школьников до профильных специалистов.

В павильоне проводятся обзорные экскурсии по четырем залам, посвященным истории, развитию и технологическим инновациям в нефтяной промышленности. Для детей в павильоне проходят увлекательные экскурсии «Юный нефтяник». Вход бесплатный, по предварительной записи. Запись осуществляется по электронной почте neft25@lukoil.com.

А в честь юбилея павильона и Дня нефтяника с 28 августа по 17 сентября в павильоне №25 «Нефть» проходит выставка работ художников старейших нефтяных регионов России — Пермского края и Республики Коми — «Нефтью едины». Художники обратились к жанру индустриального пейзажа, чтобы зафиксировать и творчески переосмыслить историю становления и развития добычи черного золота. Картины выполнены в различных жанрах и техниках — с использованием акварели, масла, акрила и даже нефти.