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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМосква«Дама с камелиями»: В «Театре на Трубной» открыли сезон премьерой  

«Дама с камелиями»: В «Театре на Трубной» открыли сезон премьерой  

editor
By editor
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дама с камелиями

6 сентября в «Театре на Трубной» состоялось официальное открытие 36-го сезона.

Премьеру спектакля «Дама с камелиями» в постановке Дмитрия Астрахана увидели зрители на большой сцене. Взяв за основу роман Александра Дюма (сына), режиссер создал новую сценическую версию и отразил свое видение истории Маргариты Готье:  «В своей драматургической интерпретации мы постарались сохранить ясность, одновременно возвысив мелодраму до уровня трагедии. Наша задача – показать  героиню низкой социальной ответственности, перед которой встает высочайший нравственный выбор и заставить зрителя сопереживать ей, прийти к пониманию её поступков».  

В главной роли – артистка театра и кино Валерия Ланская. Исполнить большую  роль в драматическом театре Ланская мечтала давно: «Я рада, что в этом спектакле мне не нужно петь. У меня достаточно музыкальных постановок и мюзиклов, где я могу проявить свои вокальные данные. Этот театр дорог мне, в том числе, потому, что здесь у меня есть возможность играть в драматических спектаклях и развиваться именно как драматическая актриса. Я благодарна за такую возможность».  

Роль Армана Дюваля исполнил артист труппы «Театра на Трубной» Сухраб Хайлобеков, которого также можно увидеть в спектаклях «Женское счастье», «Безумные влюбленные». Однако, сам исполнитель отметил, что такую драматическую роль он играет впервые.

  В главных ролях: Валерия Ланская, Сухраб Хайлобеков, Иван Мамонов, Елена Анисимова / Джульетта Шабанова, Александр Галибин / Вадим Андреев, Владимир Шульга, Мария Раевская / Инна Дарие, Олег Царев, Евгений Козлов, Александр Панов, Александр Овчинников / Анатолий Шалухин.    

Фото – Пётр ЗАХАРОВ

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