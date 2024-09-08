«Дама с камелиями»: В «Театре на Трубной» открыли сезон премьерой  

6 сентября в «Театре на Трубной» состоялось официальное открытие 36-го сезона.

Премьеру спектакля «Дама с камелиями» в постановке Дмитрия Астрахана увидели зрители на большой сцене. Взяв за основу роман Александра Дюма (сына), режиссер создал новую сценическую версию и отразил свое видение истории Маргариты Готье: «В своей драматургической интерпретации мы постарались сохранить ясность, одновременно возвысив мелодраму до уровня трагедии. Наша задача – показать героиню низкой социальной ответственности, перед которой встает высочайший нравственный выбор и заставить зрителя сопереживать ей, прийти к пониманию её поступков».

В главной роли – артистка театра и кино Валерия Ланская. Исполнить большую роль в драматическом театре Ланская мечтала давно: «Я рада, что в этом спектакле мне не нужно петь. У меня достаточно музыкальных постановок и мюзиклов, где я могу проявить свои вокальные данные. Этот театр дорог мне, в том числе, потому, что здесь у меня есть возможность играть в драматических спектаклях и развиваться именно как драматическая актриса. Я благодарна за такую возможность».

Роль Армана Дюваля исполнил артист труппы «Театра на Трубной» Сухраб Хайлобеков, которого также можно увидеть в спектаклях «Женское счастье», «Безумные влюбленные». Однако, сам исполнитель отметил, что такую драматическую роль он играет впервые.

В главных ролях: Валерия Ланская, Сухраб Хайлобеков, Иван Мамонов, Елена Анисимова / Джульетта Шабанова, Александр Галибин / Вадим Андреев, Владимир Шульга, Мария Раевская / Инна Дарие, Олег Царев, Евгений Козлов, Александр Панов, Александр Овчинников / Анатолий Шалухин.

Фото – Пётр ЗАХАРОВ