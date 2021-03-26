Пелагея Стефогло готовится взорвать танцполы с песней «Baby tonight»

22 мар­та состо­я­лась пре­мье­ра новой пес­ни Пела­геи Сте­фог­ло «Baby tonight». Певи­ца пред­ста­ви­ла новый хит кол­ле­гам и слу­ша­те­лям на финаль­ном кон­цер­те Меж­ду­на­род­но­го вокаль­но­го кон­кур­са «Ты — звез­да!» в Vegas Citi Hall.

«Для меня боль­шая часть высту­пать на одной сцене вме­сте с извест­ны­ми арти­ста­ми. Конеч­но, я очень вол­но­ва­лась перед пре­мье­рой, ведь я не зна­ла, как кол­ле­ги по цеху вос­при­мут новую пес­ню. Все про­шло отлич­но!» – поде­ли­лась с нами Пела­гея Сте­фог­ло. Кро­ме того, она ска­за­ла, что ее дру­зьям понра­вил­ся трек, мно­гие при­шли от него в восторг.

В кон­цер­те при­ня­ли уча­стие чле­ны жюри кон­кур­са и звез­ды шоу-биз­не­са: Диа­на Гурц­кая, Сер­гей Зве­рев, Про­хор Шаля­пин, Ана­ста­сия Волоч­ко­ва, Сог­ди­а­на, ИФИНИТИ, ХАБИБ, LILIT и мно­гие другие.

Хотя назва­ние зву­чит очень лег­ко­мыс­лен­но, на самом деле «Baby tonight» это пес­ня о насто­я­щей люб­ви. Геро­и­ня – целе­устрем­лен­ная и жиз­не­ра­дост­ная жен­щи­на, кото­рая зна­ет себе цену, но ей нра­вит­ся чув­ство­вать себя сла­бой рядом с силь­ным муж­чи­ной. Трек полу­чил­ся очень рит­мич­ный и зажи­га­тель­ный, так что под него хочет­ся тан­це­вать с пер­вых нот.

В насто­я­щее вре­мя певи­ца вовсю гото­вит­ся к съем­кам кли­па на пес­ню «Baby tonight». Пела­гея реши­ла и даль­ше при­дер­жи­вать­ся обра­за силь­ной жен­щи­ны, так что она пред­ста­нет перед зри­те­ля­ми в новом для себя амплуа. Певи­ца вый­дет на ринг и даже при­ме­рит бок­сер­ские перчатки.

Для справ­ки:

Пела­гея (Поли­на) Сте­фог­ло – потом­ствен­ная певи­ца, окон­чи­ла музы­каль­ную шко­лу по клас­су фор­те­пи­а­но, она посто­ян­но рас­тет как про­фес­си­о­нал, про­хо­дит допол­ни­тель­ное обу­че­ние в Шко­ле Аме­ри­кан­ско­го вока­ла на Укра­ине и шко­ле Джа­зо­вых искусств Ана­ста­сии Букиной.

Певи­ца более 20 лет рабо­та­ет на сцене, за это вре­мя она ста­ла участ­ни­цей мно­го­чис­лен­ных кон­кур­сов, полу­чи­ла пре­стиж­ные награ­ды. Сре­ди них: Гран При «Звез­да Мол­до­вы 2015», Nova Musica Bulgaria 2019, Stars Flowers Belarus 2019, участ­ни­ца кон­кур­са «Евро­ви­де­ние» в Мол­до­ве и Бела­ру­си, заня­ла 5‑е место на кон­кур­се Turkvision (пред­ста­ви­тель Мол­до­вы), побе­ди­тель кон­кур­сов кра­со­ты: «Мисс Оча­ро­ва­ние 2004», «Мисс Гра­ция Буд­жак­ская кра­са­ви­ца 2005», Номи­на­ция «Самая сног­сши­ба­тель­ная 2016», член жюри при­сяж­ных от Мол­до­вы в ESCcovers на «Евро­ви­де­нии 2020».

Пела­гея постро­и­ла карье­ру и про­дви­ну­ла соб­ствен­ный про­ект без помо­щи про­дю­се­ров, а так­же осно­ва­ла соб­ствен­ный музы­каль­ный лей­бл «PelaStefMusic».

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