Пелагея Стефогло готовится взорвать танцполы с песней «Baby tonight»

22 марта состоялась премьера новой песни Пелагеи Стефогло «Baby tonight». Певица представила новый хит коллегам и слушателям на финальном концерте Международного вокального конкурса «Ты — звезда!» в Vegas Citi Hall.
«Для меня большая часть выступать на одной сцене вместе с известными артистами. Конечно, я очень волновалась перед премьерой, ведь я не знала, как коллеги по цеху воспримут новую песню. Все прошло отлично!» – поделилась с нами Пелагея Стефогло. Кроме того, она сказала, что ее друзьям понравился трек, многие пришли от него в восторг.
В концерте приняли участие члены жюри конкурса и звезды шоу-бизнеса: Диана Гурцкая, Сергей Зверев, Прохор Шаляпин, Анастасия Волочкова, Согдиана, ИФИНИТИ, ХАБИБ, LILIT и многие другие.
Хотя название звучит очень легкомысленно, на самом деле «Baby tonight» это песня о настоящей любви. Героиня – целеустремленная и жизнерадостная женщина, которая знает себе цену, но ей нравится чувствовать себя слабой рядом с сильным мужчиной. Трек получился очень ритмичный и зажигательный, так что под него хочется танцевать с первых нот.
В настоящее время певица вовсю готовится к съемкам клипа на песню «Baby tonight». Пелагея решила и дальше придерживаться образа сильной женщины, так что она предстанет перед зрителями в новом для себя амплуа. Певица выйдет на ринг и даже примерит боксерские перчатки.
Для справки:
Пелагея (Полина) Стефогло – потомственная певица, окончила музыкальную школу по классу фортепиано, она постоянно растет как профессионал, проходит дополнительное обучение в Школе Американского вокала на Украине и школе Джазовых искусств Анастасии Букиной.
Певица более 20 лет работает на сцене, за это время она стала участницей многочисленных конкурсов, получила престижные награды. Среди них: Гран При «Звезда Молдовы 2015», Nova Musica Bulgaria 2019, Stars Flowers Belarus 2019, участница конкурса «Евровидение» в Молдове и Беларуси, заняла 5‑е место на конкурсе Turkvision (представитель Молдовы), победитель конкурсов красоты: «Мисс Очарование 2004», «Мисс Грация Буджакская красавица 2005», Номинация «Самая сногсшибательная 2016», член жюри присяжных от Молдовы в ESCcovers на «Евровидении 2020».
Пелагея построила карьеру и продвинула собственный проект без помощи продюсеров, а также основала собственный музыкальный лейбл «PelaStefMusic».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.