Стали известны имена финалистов международного конкурса мобильного кино «Шаг навстречу»

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Стали известны имена финалистов международного конкурса мобильного кино «Шаг навстречу». Награждение победителей состоялось 23 ноября в Музее Москва-Сити.

Всего к участию в конкурсе поступило 257 работ от ребят в возрасте 18-30 лет из 37 городов России и Израиля — они представили короткие видео, снятые на мобильный телефон, длительностью до 1 минуты, на тему «Perfect Day: что-то способное сделать день по-настоящему прекрасным». Жюри оценивало работы по нескольким критериям: техническое исполнение, соответствие жанровой тематике и художественная ценность работ.

Победителем в номинации «Гран-при» стала Анна Дубницкая

В номинации «Лучший сценарий» победил Даниил Малышев

За лучший монтаж отметили работу Дмитрия Кацера

В номинации People’s Choice выиграла Алсу Гайзуллина

Особый приз от «Связного» получила Анастасия Вольхина

Конкурсные работы оценивало международное жюри, в числе которых: председатель жюри, директор фестиваля Mobile Filmmakers International Fest Максим Муссель; Егор Одинцов, кинопродюсер; Илья Найшуллер, кинорежиссер, продюсер; Валерий Абель, кинопродюсер; Вера Кричевская, телережиссёр и продюсер; Елена Вольцингер, директор Благотворительного фонда «Гилель», Ольга Троценко, вице-президент по маркетингу и стратегическому развитию бренда «Связной»; Кира Альтман, российская телерадиоведущая.

Конкурс приурочен к 30-летию возобновления дипломатических отношений между Россией и Израилем. Организаторами конкурса выступили Благотворительный фонд «Гилель» совместно с брендом «Связной», «Музеем Москва-Сити» при поддержке Посольства Государства Израиль.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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