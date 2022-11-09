Премия Журнала «Богема» – La Boheme Awards 2022 закрыла первый день Neva Fashion Week в Санкт-Петербурге

1-2 октября 2022 на Neva Fashion Week прошёл 12-ый за 6 лет сезон модных показов в Санкт-Петербурге. День открытия недели моды завершили 3 мероприятия Москластера — члена Ассоциации «Палата Текстиля и Моды» (г. Санкт-Петербург):

Вековой юбилей — 100-летие Журнала «Крестьянка»/krestyanka.ru отметили показом дизайнера Надежды Иншаковой.

На исторической родине Журнала «Богема» прошел Гала-показ Журнала «Богема» или Ga-La Boheme Fashion Show, в котором приняли участие 15 дизайнеров и 70 моделей, под музыку Dj Nil.

И закрыла день открытия недели моды Премия Журнала «Богема» или La Boheme Awards 2022.

В недавнем совместном исследовании европейской версии модного журнала Harper’s BAZAAR Serbia (дата основания — 1867 г.) и Журнала «Богема» модные премии неоднократно назывались авторитетными специалистами важными для поддержки российских дизайнеров и всей текстильной отрасли промышленности.

Премия Журнала «Богема» / La Boheme Awards является Системой добровольной сертификации ООО «Москластер» (учредителя Журнала «Богема») и зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) в Едином государственном реестре систем добровольной сертификации Российской Федерации 2 декабря 2019 г., регистрационный № РОСС RU.З2168.04СБА0. Работы по сертификации объектов проводит Международный сертификационный центр Москластера. Премия Журнала «Богема» проходила также в рамках Estet Fashion Week 2018, Неделе трикотажной моды 2021 и Инновационном центре «Сколково» в рамках Moscow Fashion Fair (MFF) 2022.

В 2022 г. на Neva Fashion Week премия прошла на 4 языках: русском, французском, английском и китайском. Ведущим шоу и премии были главный редактор Журнала «Богема» и Журнала «Крестьянка» (krestyanka.ru), дизайнер — участник Всероссийского конкурса дизайнеров «Код Моды» — Владислав Ананишнев @ananishnev, а также лауреаты Премии Журнала «Богема» Сунь Яовэй (SUN YAOWEI), Наталья Касьянова (дизайнер бренда «NK Fashion»).

Эксперты в течение всего 2022 года отбирали лучших представителей, соответствующих разработанным нами критериям, и анализировали их проекты в различных номинациях.

Представляем лауреатов Премии Журнала «Богема» / La Boheme Awards 2022:

Фэшн-шоу – Moscow Fashion Fair, организатор Джабниашвили Кристина;

Фэшн-ивент – Neva Fashion Week, организатор Екатерина Иванюшкина;

Организатор недели моды – Екатерина Иванюшкина, Neva Fashion Week;

Дизайнер – Ольга Малярова (http://malyarovaolga.ru/) ;

Модист — Константин Гайдай, http://www.konstantingayday.com/ ;

Открытие года – Проект «Московская неделя моды», https://moscowfashion.ru/;

Дизайнер с лучшей коллекцией одежды — «Rina Collection» в рамках Московской недели моды 2022, дизайнер Екатерина Иванюшкина;

Бутик – АО «Московский ДОМ Моды Вячеслава Зайцева», Генеральный директор Зайцев Егор Вячеславович;

Информационный партнер мероприятия:

Информационное агентство «РИА Мода», Главный редактор Валентина Кузнецова, https://riamoda.ru/;

Intermoda.ru, Главный редактор Дима Бабушкин, https://babushkin.ru/;

World Fashion Magazine (WFM), Главный редактор Николай Гавришев;

Moda.ru, Главный редактор Антон Алфер;

Блогер – Варвара Странже;

Художник-гример – Эстель Семенчук;

Ведущий телевизионной программы – Зотова Наталья, телеканал ТВЦ;

Ведущий мероприятий – Анна Калашникова;

Диджей — Dj Nil, Даниил Кизилов;

Артист-вокалист — Алиса Мон;

Заслуженный деятель в области моды – Зайцев Вячеслав Михайлович, Бренд «SLAVA ZAITSEV»;

Директор музейно-выставочного центра — Попова Юлия Анатольевна, директор «Галереи Slava Zaitsev», АО «Московский Дом моды Вячеслава Зайцева»;

Студент высшего образовательного учреждения в сфере культуры — Сунь Яовэй / SUN YAOWEI / 孙耀威 .

Журнал «Богема» / La Boheme Magazine — постоянный партнер Neva Fashion Week и лауреат Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено» в 2020 г. при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Neva Fashion Awards 2022. Включён в крупнейший на планете агрегатор новостей Google News. В экосистему Журнала «Богема» входят: премия – La Boheme Awards, Конкурс талантов La Boheme Contest или International Talent Contest, конкурс красоты — Miss La Boheme, дизайн-бюро -La Boheme Interior, обучение, модные бренды и модное шоу Ga-La Boheme Fashion Show.

Фото – La Boheme Magazine, Neva Fashion Week

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