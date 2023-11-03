Анимационный проект «Фиксики» победил в номинации «Главный познавательный анимационный сериал» по итогам Национальной детской премии «Главные герои-2023» от телеканала «Карусель». Торжественная церемония состоялась 2 ноября в Москве в Государственном Кремлевском Дворце.

Перед началом праздника, каждый желающий смог сделать памятные фотографии с персонажами анимационной вселенной ГК «Рики» – Смешариками и Малышариками, Финником и Бодо Бородо, Катей и Ноликом, жителями ДиноСити, а также Тимой и Томой.

Яркое, незабываемое шоу подарили гостям участники гала-концерта. Артисты Музыкального Театра Детей Марины Ланда спели песню про «Лучших друзей» из сериала «Тима и Тома»; Татьяна Терешина, экс-солистка группы Hi-FI, со своими детьми Арис и Арсением представили песню из проекта «ДиноСити». Коллектив юных вокалистов «Эстрада Teens» выступили под попурри из анимационного сериала «Смешарики». А Lina Lee исполнила композицию «Помогатор» из сериала «Фиксики».

Почетная миссия назвать лауреатов в номинации «Главная детская песня» выпала бессменным композиторам анимационных проектов ГК «Рики» Марине Ланда и Сергею Васильеву.

«Главные Герои» – российская Национальная детская премия №1 – впервые состоялась в 2017 году, став ежегодной наградой, которая присуждается исключительно детьми на основе общероссийского голосования.

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