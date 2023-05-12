Стартовал проект «Моспродюсер.LINK»: музыканты и художники поделятся своим творчеством в крупнейшем фудмолле Москвы

Московский продюсерский центр 11 мая запускает новый проект «Моспродюсер.LINK». Первой площадкой в этом сезоне станет гастроквартал «Три вокзала. Депо». Посетители крупнейшего гастрономического пространства Москвы смогут насладиться фестивалем и выставкой современного искусства, на которой будут представлены арт-принты и цифровые работы художников. Ежедневно пространство «ДЕПО» посещают более 15 000 тысяч жителей и гостей Москвы – уже этим летом они смогут следить за ходом многодневного творческого проекта.

«Моспродюсер.LINK» – для тех, кто умеет находить место для искусства в повседневной суете и создавать креативную атмосферу вокруг себя.

Для участия в проекте необходимо заполнить анкету . Подать заявку могут:

музыканты любых стилей и жанров как с авторским материалом, так и с кавер-версиями;

современные художники, работающие с самыми разными направлениями (уличное искусство, цифровое искусство, живопись, графика, иллюстрация и др.).

«Проект «Моспродюсер.LINK» – это синтез музыкального и художественного искусства, который гармонично вписывается в культурный код Москвы. Совместно с «ДЕПО» мы создаем новую площадку для реализации потенциала современных музыкантов и художников. Аудитория все чаще погружается в творчество комплексно, ощущая, созерцая, слушая и прикасаясь одновременно. Это говорит о том, что связь разных направлений искусства неразрывна. Мы предоставляем полную свободу для творческого проявления участников: никаких рамок и ограничений в стилях и жанрах искусства. Но главный смысл, который мы заложили в этот проект, – поиск новых лиц, готовых смело заявить о себе и презентовать свой авторский взгляд на то, как они чувствуют и воспринимают любимый город. А для посетителей «ДЕПО» это станет не только возможностью открыть для себя новых музыкантов, художников и дизайнеров, но и найти вдохновение, прикоснувшись к искусству», – поделился директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

Проект пройдет в несколько этапов:

Сбор заявок участников – май;

Отбор финалистов экспертным жюри – июнь;

Объявление победителей проекта – июнь;

Выступления музыкантов и трансляция цифровых произведений современных художников каждый четверг и субботу – июль;

Выставка художественных принтов работ победителей на площадках «ДЕПО» весь месяц – июль.

В рамках «Моспродюсер.LINK» на протяжении всего июля будут проходить мероприятия на двух площадках фудмолла: «Три вокзала. Депо» и «Депо.Москва». Гастрокварталы «ДЕПО» – это современные многофункциональные событийные пространства в центре столицы, которые вдохнули новую жизнь в исторические здания Москвы. Главными ценностями «ДЕПО» являются сохранение уникальности объектов культурного наследия и наполнение их новыми смыслами. Так, проект «Моспродюсер.LINK» подарит гостям одного из самых модных пространств столицы эксклюзивную возможность услышать и увидеть, как артисты и художники чувствуют любимый город.

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