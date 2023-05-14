В ЦДРА наградили победителей Второго открытого Всероссийского фотоконкурса «Мир глазами детей»

Итоги завершившегося фотоконкурса, который проводит центральное военное учреждение культуры, убедительно свидетельствуют о росте его популярности у творческой молодежи страны. За несколько месяцев со дня старта фотоконкурса в марте в оргкомитет поступило более 1500 работ из 49 регионов России, в том числе из недавно вошедших в состав.

Главная тема фотоконкурса – в этом году она носила название «Моя прекрасная Россия!» – позволила юным фотохудожникам двух возрастных категорий (от 10 до 14 лет, от 15 до 18 лет) отразить в своих работах величие просторов и красоту природы нашей любимой страны в четырех предложенных номинациях: «Природные явления и просторы России», «Животный мир», «Народные традиции России» и «Путешествия по России».

«Мы часто привыкли ориентироваться на поговорку: «Хорошо там, где нас нет». Но в нынешнюю эпоху самое время посмотреть вокруг, по-новому оценить родные пейзажи, увидеть и понять их красоту и многогранность, посмотреть на людей, которые живут в нашей большой стране и порадоваться тому, что мы живем в России. Дети, как известно, более открытые и искренние, чем взрослые. Они хотят запечатлеть то, что им действительно нравится. В этом смысле наш фотоконкурс – это реальный фотопортрет нашей Родины», – говорит начальник ЦДРА Василий Мазуренко.

Оценивали работы члены весьма авторитетного жюри. В его состав вошли начальник ЦДРА Василий Мазуренко, председатель комиссии по патриотическому воспитанию Общественного совета при Минобороны России Вячеслав Калинин, заместитель начальника Центрального спортивного клуба Армии по военно-политической работе, двухкратная олимпийская чемпионка полковник Светлана Ишмуратова, редактор отдела культуры газеты «Красная звезда» Ирина Павлюткина, заместитель главы Управы Мещанского района г. Москвы Артём Юрков, вице-президент ООО «Императорский Монетный Двор» Александр Шепелев, главный редактор интернет-газеты «КаДетские ВЕСТИ» Нина Фарафонова, начальник управления по информационной политике и выставочной деятельности ПАО «Красногорский завод имени С.А. Зверева» Ирина Пронина, фотограф, член Союза журналистов г. Москвы Мария Москвицова, фотограф, преподаватель авторских курсов и мастер-классов для начинающих фотографов Людмила Кузьменко, фотограф ЦДРА Роман Лысов, лауреат I Всероссийского фотоконкурса «Мир глазами детей» Ефим Тугучев.

Своим мнением поделился председатель комиссии по патриотическому воспитанию Общественного совета при Минобороны России Вячеслав Калинин:

- Ты любишь Родину, когда ты видишь Родину. Фотовзгляд молодого поколения ценен своей непосредственностью и подлинностью своих чувств. Сама по себе фотография может не нести никаких посылов, это просто констатация того, насколько прекрасна наша Россия, которую мы должны беречь и защищать. Это и есть тот патриотизм, который способны понять усвоить дети в возрасте 8-15 лет.

По результатам работы жюри на церемонии награждения были названы победители и призеры. Сначала в возрастной категории от 10 до 14 лет. В номинации «Природные явления и просторы России» первое место было присуждено Анастасии Андреевой из села Каменки Нижегородской области, в номинации «Животный мир» – Глебу Платонову из Воронежа, в номинации «Народные традиции России» – москвичке Дарье Суровцевой, в номинации «Путешествие по России» Матвею Волкову из города Кириллова Нижегородской области.

Победителями в возрастной категории от 15 до 18 лет определены: в номинации «Природные явления и просторы России» – Назар Жодик из Ставрополя, в номинации «Животный мир» – Мария Старцева из Воронежа, в номинации «Народные традиции России» – Евгения Круглова, в номинации «Путешествие по России» – Виталина Степанова из Санкт-Петербурга.

Гран-при, согласно Положению о фотоконкурсе, удостоилась самая интересная и оригинальная работа. Ею признана фотография четырнадцатилетнего жителя города Кириллов Нижегородской области Матвея Волкова.

Все победители и призеры были награждены специальным призом – памятной медалью – от «Императорского Монетного Двора». Ее вручал вице-президент компании Александр Шепелев.

В ходе церемонии награждения с концертными номерами выступили певица Елизавета Исаева, воспитанники секции хореографии, циркового искусства и юнармейцы ЦДРА, ансамбль «Юные патриоты».

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