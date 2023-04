Nature Photo Talks 2023: форум о природной фотографии посетило 1600 участников

16 апреля в Москве состоялся крупнейший в России форум фотографии дикой природы — Nature Photo Talks, организованный Nature Photo Team совместно с Союзом фотографов дикой природы и научно-познавательным проектом «Земля твоими глазами. Живи! Снимай!» медиагруппы «Красный квадрат».

Гости Форума смогли увидеть потрясающие снимки на огромном экране, послушать захватывающие истории о путешествиях, найти единомышленников и вдохновиться на создание собственных фотошедевров.

Спикерами стали опытные фотографы — победители, финалисты и члены жюри таких престижных фотоконкурсов, как Nature Photographer of the Year, Golden Turtle, GDT, Underwater Photographer of the Year, National Geographic Russia, Sony Awards и многих других. Открыл мероприятие Константин Шамин с лекцией про использование нейросетей в работе фотографа: экскурсом по возможностям искусственного интеллекта и советами, как с ним подружиться.

Елена Лисейкина рассказала про фотогеничные локации недалеко от Москвы, поделилась картой локаций и авторским методом поиска живописных мест. Дмитрий Голубев посвятил свой рассказ основам съемки птиц в средней полосе. Слушатели узнали, с чего начать, и как получить хороший результат. Два известных путешественника по России, которые объездили самые далекие ее уголки — Кирилл Уютнов и Андрей Грачев — устроили настоящий баттл за выбор самой интересной локации. Завершила день Юлия Втюрина, которая рассказала об эстетике, внимательности и творчестве.

На протяжении всего мероприятия Nature Photo Talks разыгрывали призы от партнеров, в конкурсе мог принять участие любой желающий. Также на Форуме был организован бесплатный тест-драйв современной фототехники, бесплатная чистка камер и специальные скидки эксклюзивно для участников. Знаковым событием Форума стала презентация II тома альбома «Объекты всемирного природного наследия. Россия» и автограф-сессия с создателями. В эксклюзивном издании — работы 60 авторов из 6 удивительных мест России.

Nature Photo Talks — ежегодное событие, которое масштабируется с каждым годом: на этот раз форум фотографии дикой природы привлек 1600 участников. Форум стал третьим совместным проектом Nature Photo Team, медиагруппы «Красный квадрат» и научно-познавательного проекта «Земля твоими глазами. Живи! Снимай!».

главный редактор Ольга Неснова.

