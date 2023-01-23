Бетховен, Шуберт, Брамс в исполнении пианиста Сергея Кудрякова

28 января в Малом зале пройдет концерт известного российского пианиста Сергея Кудрякова. Музыкант исполнит сонаты Бетховена и Шуберта, а также сочинения Брамса.

Сергей Кудряков закончил Московскую консерваторию, где преподаёт в настоящий момент, совмещая активную концертную деятельность с педагогической. С. Кудряков — лауреат международных фортепианных и камерных конкурсов. Среди многочисленных наград и призов — три первых премии: международный конкурс в Женеве, конкурс камерной музыки им. Гаэтано Дзинетти в Вероне, конкурс пианистов им. Гезы Анды в Цюрихе. «Каждое его появление на сцене — это музыкальное событие. Безграничное владение инструментом и необычайной красоты звук позволяют назвать Сергея Кудрякова одним из самых ярких и интересных музыкантов наших дней», — писала о нём французская газета «Le Midi Libre».

Музыкант сотрудничает с ведущими оркестрами и коллективами России, Японии, Швейцарии, Германии, Венгрии, Сербии, Чехии, Словакии; принимает участие в престижных европейских и российских фестивалях, таких как Люцернский фестиваль, фестиваль в Монтрё, Рур, Французского радио в Монпелье, Московский Пасхальный фестиваль, Музыкальный Олимп в Санкт-Петербурге и многих других. Пианист осуществил запись девяти компакт-дисков на фирмах Pan Classics, Audite, Azzurra Music, Akane, Caro Mitis.

Отдавая предпочтение немецкой и русской романтической музыке, Сергей Кудряков стремится в своих программах представлять публике как широко известный, так и мало исполняемый репертуар.

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