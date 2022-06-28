Концерт «Москва моего детства» пройдет на ВДНХ

6 июля в уникальном open-air пространстве Зеленого театра ВДНХ состоится премьера концерта «Москва моего детства», в котором примут участие Праздничный мужской хор Данилова монастыря и Большой Детский Хор имени Попова. В качестве специального гостя в этот вечер на сцену выйдет Заслуженный артист России, актер театра и кино Евгений Дятлов.

Этот концерт придумали как «домашний» специально для тех москвичей, которые в силу разных причин остались в городе и смогут прийти летним вечером на ВДНХ, чтобы послушать песни, знакомые с детства, и окунуться в атмосферу Москвы 40-60-х годов. Зеленый театр, расположенный в выдающимся пространстве-памятнике советской эпохи, вечернее московское небо над головой и самые известные и любимые композиторы и поэты – Исаак Дунаевский, Геннадий Шпаликов, Андрей Петров, Юрий Визбор, Александр Зацепин, Леонид Дербенев, Василий Лебедев-Кумач: «Я шагаю по Москве», «Марш энтузиастов», «Александра», «Песня о веселом ветре», «Разговор со счастьем», «Вместе весело шагать». Концерт проходит в рамках федерального фестиваля «Великолепная пятерка», в котором Большой детский хор им. Попова под руководством Анатолия Кислякова выступит в Ярославле, Иваново, Твери и Москве.

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