Стартовал XX Международный конкурс творческих работ студентов-звукорежиссеров имени Виктора Бабушкина, который в этом году организуют Российский музыкальный союз (РМС) и журнал «Звукорежиссер». Создатель и вдохновитель конкурса – главный редактор журнала «Звукорежиссер», журналист и музыковед Анатолий Вейценфельд.

Конкурс для студентов – будущих звукорежиссеров – проходит в Москве с 2000 года и носит имя выдающегося российского звукорежиссера и педагога Виктора Борисовича Бабушкина (1930-1998), которого по праву называют отцом современной отечественной звукозаписи. Главной целью проекта является поддержка начинающих звукорежиссеров, придание нового импульса их творческому и техническому совершенствованию.

К участию в конкурсе приглашаются студенты высших и средних специальных учебных заведений России и других стран, обучающиеся по специальности «Звукорежиссура».

Конкурс проводится в двух номинациях:

академическая музыка (включая симфоническую, камерную инструментальную, оперную, хоровую, камерную вокальную);

музыка неакадемических стилей (включая джаз, фольклор, эстрадную песню/поп-музыку, рок-музыку, медиа-музыку: музыку к телепередачам, кинофильмам, театральным и радиоспектаклям).

Чтобы принять участие, необходимо предоставить фонограмму – авторскую работу, выполненную в рамках учебного процесса. Подать заявку можно на страничке проекта на сайте РМС.

Заявки принимаются в период с 16 февраля по 31 марта 2023 года. С подробными условиями можно ознакомиться в Положении о конкурсе на сайте РМС.

Лучшие работы начинающих режиссеров выберет профессиональное жюри. Победителей ждут дипломы и ценные призы.

Партнеры конкурса – Национальный фонд поддержки правообладателей, информационный портал «Культуромания».

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.