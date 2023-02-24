Дима Ли-Чан-Лин представил клип на новую песню «Привет, девчонка»

В начале февраля 2023 года, юный певец русско-китайского происхождения Дима Ли-Чан-Лин выпустил сингл «Привет, девчонка». В последствии состоялась премьера клипа.

«Привет, девчонка» - это сингл о первой детской влюбленности. О мыслях, немного скромного внешне, но далеко не робкого парня, о новенькой девочке в классе. О его переживаниях о том, как же с ней подружиться и обратить на себя внимание. После долгих сомнений и раздумий он набирается смелости и решается сделать первый шаг. Это добрая трогательная история со счастливым концом. Главное - быть смелее!

Дима Ли-Чан-Лин поделился некоторыми деталями съемочного процесса: «Съемки клипа проходили в Москве, в моей родной школе и еще на нескольких локациях. Это была сложная, но очень интересная работа. Это мой первый клип, и конечно было очень волнительно. Но у меня была колоссальная поддержка от супер-девчонок танцевальной команды "PAN.DANCE_kids", моей партнерши по клипу Есении Королевой и всей съемочной группы продакшн-студии "Какое-то медиа". 12 часов первого съемочного дня пролетели незаметно. В следующие дни уже было намного проще».

При создании трека, авторам - Владимиру Курто и Диме Ли-Чан-Лин, хотелось внести свежее веяние в музыку именно для детской и подростковой аудитории и показать, что хорошие песни для молодого поколения могут быть современными, с продуманным текстом, мелодической линией и аранжировкой.

Услышав трек «Привет, девчонка», клипмейкеры Дмирий Лютин, Сергей Гарник и Егор Капырин полностью разделили мнение и стремление авторов сингла, донести до аудитории слушателей то, что клипы, как и песни для молодого поколения, могут и должны быть качественными, современными, разноплановыми, с продуманным сценарием, хорошей картинкой и без излишнего подражания взрослым.

Дима Ли-Чан-Лин, в свои 9 лет, уже обладатель нескольких Гран-при, многократный Лауреат и победитель различных Международных фестивалей и конкурсов. Активно ведет концертную деятельность, участвует в масштабных мероприятиях со звездами эстрады, кино и телевидения.

На данный момент Дима работает над созданием нового авторского сингла, cover версиями популярных песен и концертной программой.

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