В Москве пройдет мировая премьера «Божественной литургии св. Иоанна Златоуста» Курта Сандера

30 ноября в Соборной палате состоится мировая премьера «Божественной литургии св. Иоанна Златоуста» американского православного композитора Курта Сандера. Произведение исполнит вокально-хоровой ансамбль Canticum Festum под руководством Любови Шангиной. Концерт представлен некоммерческой международной музыкальной организацией Lyrica Classic и пройдет в рамках международного фестиваля «Распространяя Новую Музыку по Миру», посвящённого 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.

Созданная в 2017 году Куртом Сандером, «Литургия св. Иоанна Златоуста» в 2020 году была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучший хоровой альбом». В 2021 году, в самый разгар пандемии, была сделана первая запись Литургии на церковнославянском языке в Москве ансамблем Canticum Festum, но произведение так и не попало на сцену.

30-го ноября Литургия будет исполнена впервые вживую и впервые на старославянском языке. У российской аудитории появится уникальная возможность познакомиться с современной духовной музыкой иностранного композитора в исполнении ведущих музыкантов России.

«Я еще не встречала такой Литургии композитора, где от первой до последней ноты сохранялась бы эта единая мысль сопровождения смысловой концепции богослужения, - говорит Любовь Шангина, дирижёр ансамбля Canticum festum. – Для меня Курт Сандер – первый автор такого Литургического цикла. Что для меня эта музыка? Это слова о мире, о любви людей друг ко другу. В этой музыке столько искреннего света, настоящих понятных интонаций для современного слушателя. Это живой диалог человека с небом, с высшими силами и о самом важном в жизни. Каждый, кто хоть раз слышал музыку этого композитора надолго оставался под большим впечатлением».

Во время концерта зрители также смогут увидеть видеоряд, созданный известной американской исполнительницей цифрового искусства Сью Слэгл (также известной как SUE-C). На основе исполняемой музыки Сью создала единственные в своем роде работы, которые будут спроецированы на экран на сцене, что раскрасит мероприятие особой атмосферой.

В 2021 году Lyrica Classic уже привозила в Москву мировую премьеру хоровой духовной музыки - в Соборной палате были представлены два масштабных литургических произведения на православные и католические тексты молитв, написанные в память о жертвах коронавируса композиторов Михаила Котельникова и Эли Тамара.

Фестиваль «Распространяя Новую Музыку по Миру» проходит при частичной поддержке Посольства США в России.

Начало в 19.00.

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