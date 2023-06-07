Стартовали съемки комедийного сериала «Артист» с Юрием Стояновым в главной роли

Юрий Стоянов, полюбившийся зрителям по популярному сериалу START «Вампиры средней полосы», возвращается в новом амплуа. И не в одном. Священник, сантехник, следователь, помощник депутата и строгая няня — далеко не полный перечень образов, которые примерит на себя его герой в новом комедийном сериале «Артист» — совместном проекте онлайн-кинотеатра START и телеканала «Россия», съемки которого стартовали в Москве. Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Вор-рецидивист по кличке Артист (Юрий Стоянов) выходит из тюрьмы после третьего срока. Он решает завязать с криминальным прошлым, но для этого ему нужно добраться до награбленного, которое он спрятал в тайнике в своем доме. К этому времени там живут невестка и внуки Артиста и, чтобы забрать свои воровские трофеи, ему приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам.

Для Юрия Стоянова сериал станет третьим проектом, после «Вампиров средней полосы» и «Человека у окна», где роль написали специально для него.

«Это редкая история в жизни актера, большое счастье и огромная ответственность. Прежде всего поэтому проект мне интересен. Но, кроме того, это авантюрная история, которая предполагает много перевоплощений, переодеваний, игры. Эти перевоплощения мой герой использует, как ему кажется, во благо, пытаясь вот таким экстравагантным, непростым способом восстановить справедливость», — рассказывает Юрий Стоянов.

Режиссером 8-серийной комедии стал Дмитрий Грибанов, который уже работал с Юрием Стояновым во втором сезоне «Вампиров средней полосы»: «Мне кажется, для героя Юрия Стоянова эта история — вечный саспенс. Из раза в раз он попадает в ситуации, из которых очень тяжело выкрутиться, и зритель в принципе до последнего момента не будет понимать, как же Артист найдет выход. У нас и локации соответствующие, очень атмосферные: заброшенный пионерлагерь, тюрьма, автомастерская, детский дом, банк, натурные объекты. Это очень многогранная история, с одной стороны — веселая, приключенческая, с другой — немного грустная и даже криминальная».

Премьера запланирована на 2024 год.

Фото – онлайн-кинотеатр START

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