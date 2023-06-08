Мультимедийный проект, посвященный отечественной документалистике, будет запущен при поддержке ИРИ

Портал для молодых кинематографистов «Мувистарт» запускает мультимедийный проект «Русский док: история и современность», посвященный развитию документального кино в России. Проект вошёл в число победителей конкурсного отбора национального контента АНО «Институт развития индустрии».

«Сегодня документалистика в России на подъёме. Еще несколько лет назад в профессиональной среде обсуждались проблемы упадка этого направления, а также необходимости сохранения традиций советской школы документального кино. Однако сейчас появляются новые имена режиссёров, а в среде киноведов обсуждаются перспективы возрождения и развития дока, а также способы формирования и увеличения его аудитории, воспитание зрительского вкуса. Мы находим это явление любопытным и хотели бы детально рассмотреть его, а также в лёгкой и доступной форме рассказать молодёжной аудитории историю становления и развития документалистики в нашей стране», – отметил Дмитрий Якунин, руководитель проекта.

Он добавил, что его презентация состоится на кинофоруме «Новый вектор», который пройдёт 28 июня – 1 июля в Калининградской области при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Калининградской области.

Ядром целевой аудитории проекта «Русский док: история и современность» станут молодые кинематографисты, которые, как известно, часто начинают с документального кино. Это происходит не только из-за более низких затрат на кинопроизводство по сравнению с игровыми и анимационными фильмами, но и является продуктом пассионарности, свойственной в юном возрасте.

«Именно молодежь чутко реагирует на процессы, происходящие в регионе, обществе, стране, и порой выражает свою позицию по тому или иному поводу с помощью актуальных художественных приемов. Особенно любопытны работы региональных кинематографистов, которые показывают социальный срез нашего общества и богатство природы, традиций, культур народов, веками населяющих территорию нашей огромной страны. С помощью проекта мы представим наиболее ярких современных документалистов, помогая им тем самым заявить о себе обществу и индустрии, а обществу и индустрии – познакомиться с последними работами», – подчеркнул Якунин.

В рамках проекта будут проведены интервью с российскими документалистами, киноведами, журналистами, педагогами ведущих российских киновузов, программными директорами фестивалей и пр. В их числе: Сергей Мирошниченко, Ефим Резников, Владимир Фенченко, Светлана Музыченко, Евгений Григорьев, Владимир Эйснер, Павел Печенкин, Алиса Таёжная, Всеволод Коршунов, Егор Москвитин, Сусанна Альперина, Максим Арбугаев, Андрей Ананин, Алексей Тельнов, Илья Кривицкий, Ирина Шаталова, Жан Просянов и т.д.

Авторы проекта порассуждают о развитии документалистики в статьях «История российского документального кино», «Виды документального кино», «Дзига Вертов – гуру российского дока», «Документальная хроника во время Великой Отечественной войны», «Современное документальное кино: что это такое», «Док и репортаж – найди 5 отличий», «Русский док vs западный контент», «Документальные веб-сериалы», «Док в регионах – где снимают и что», «Легенды русского дока», «Забвение и возрождение русского дока», «Док-фестивали – история развития» и др.

Читателей ждут новости о событиях, происходящих на рынке документального кино, обзоры кинокритиков, лайфхаки начинающим авторам и т.д. В завершение будет проведен опрос аудитории – насколько документальное кино интересно современному зрителю и каково его место в кинематографе.

Проект несёт культурно-просветительскую функцию и направлен на вовлечение в документальное кино молодых авторов, а также установлению их диалога с поколением более опытных и зрелых кинематографистов.

Материалы будут опубликованы на сайте moviestart.ru. Партнёром выступили Фонд поддержки регионального кинематографа, Союз кинематографистов России, Гильдия неигрового кино, портал «Кино-Театр.Ру».

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