САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Лаборатория «Ленфильм-дебют-2023» объявила финальный список участников

Лаборатория «Ленфильм-дебют-2023» объявила финальный список участников. Из 30 проектов, прошедших первый конкурсный отбор, была выбрана итоговая десятка сценариев. Теперь авторы этих работ попадут на обучение в Лабораторию, где под руководством профессионалов индустрии будут дорабатывать свои дебютные сценарии до готовых к запуску проектов.
Финалисты:
- «Ваня», Клавдия Коршунова (Москва);
- «Морской конёк», Роман Баранов (Москва);
- «Дефицит», Анастасия Питель, Николай Татаринов (Якутск);
- «Синяя птица», Наталья Лизоркина (Москва);
- «И течёт река», Кристина Сидорова (Санкт-Петербург);
- «Конец года», Нина Волова (Москва);
- «Темнота», Анна Бакурадзе (Москва);
- «Танец отверженных», Федор Бабенко, Полина Одинцова (Санкт-Петербург);
- «Святой», Артем Тумаков (Москва);
- «Нас спасли инопланетяне», Александра Хайдарова, Виктория Слепцова (Санкт-Петербург).
Работа лаборатории стартует уже в конце июня и продлится до декабря 2023 года. Очные учебные сессии будут проходить в Санкт-Петербурге на киностудии «Ленфильм». Помимо этого, каждый из участников получит куратора, с которым будет работать над своим проектом индивидуально.
Напомним, в новом сезоне кураторами лаборатории будут режиссеры и сценаристы: Бакур Бакурадзе, Любовь Борисова, Дмитрий Дьяченко, Александр Велединский, Наталья Кудряшова, Максим Пежемский, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Анна Пармас и Николай Хомерики.
Первая лаборатория состоялась в 2022 году. Инициаторами проекта выступили генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков и продюсер и основатель кинокомпании Forest Film Наталья Дрозд, которая также являлась первым руководителем лаборатории.
Организаторы: киностудия «Ленфильм» в партнерстве с продюсерским центром Potential при поддержке Министерства культуры РФ.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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