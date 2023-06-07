САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Лаборатория «Ленфильм-дебют-2023» объявила финальный список участников

Лаборатория «Ленфильм-дебют-2023» объявила финальный список участников. Из 30 проектов, прошедших первый конкурсный отбор, была выбрана итоговая десятка сценариев. Теперь авторы этих работ попадут на обучение в Лабораторию, где под руководством профессионалов индустрии будут дорабатывать свои дебютные сценарии до готовых к запуску проектов.

Финалисты:

«Ваня», Клавдия Коршунова (Москва);

«Морской конёк», Роман Баранов (Москва);

«Дефицит», Анастасия Питель, Николай Татаринов (Якутск);

«Синяя птица», Наталья Лизоркина (Москва);

«И течёт река», Кристина Сидорова (Санкт-Петербург);

«Конец года», Нина Волова (Москва);

«Темнота», Анна Бакурадзе (Москва);

«Танец отверженных», Федор Бабенко, Полина Одинцова (Санкт-Петербург);

«Святой», Артем Тумаков (Москва);

«Нас спасли инопланетяне», Александра Хайдарова, Виктория Слепцова (Санкт-Петербург).

Работа лаборатории стартует уже в конце июня и продлится до декабря 2023 года. Очные учебные сессии будут проходить в Санкт-Петербурге на киностудии «Ленфильм». Помимо этого, каждый из участников получит куратора, с которым будет работать над своим проектом индивидуально.

Напомним, в новом сезоне кураторами лаборатории будут режиссеры и сценаристы: Бакур Бакурадзе, Любовь Борисова, Дмитрий Дьяченко, Александр Велединский, Наталья Кудряшова, Максим Пежемский, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Анна Пармас и Николай Хомерики.

Первая лаборатория состоялась в 2022 году. Инициаторами проекта выступили генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков и продюсер и основатель кинокомпании Forest Film Наталья Дрозд, которая также являлась первым руководителем лаборатории.

Организаторы: киностудия «Ленфильм» в партнерстве с продюсерским центром Potential при поддержке Министерства культуры РФ.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.