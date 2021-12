Кинотеатр «Художественный» встречает Новый год еще одним кинофестивалем

Новый год и Рождество «Художественный» отметит масштабным кинофестивалем: в программу войдут главные рождественские хиты Голливуда и современная новогодняя классика, а также лучшие фильмы, показанные в кинотеатре со времени его открытия после реставрации. В рамках фестиваля состоится российская премьера фильма Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца». Фестиваль «Новый год и Рождество в “Художественном”» пройдет с 25 декабря 2021 по 9 января 2022 года.

«У каждого из нас есть набор фильмов, которые мы с удовольствием пересматриваем под Рождество. И то обстоятельство, что у всех нас этот набор примерно один и тот же, возможно, и объединяет разрозненных индивидов в нацию. Но при всем величии фильмов, которые все мы смотрели примерно миллион раз, они далеко не исчерпывают праздничный ассортимент, расширить который и призвана эта программа «Художественного». Среди участников фестиваля — не только сказки и фильмы на новогоднюю тему, но и просто лучшие картины сезона, как, например, с нетерпением ожидаемая “Лакричная пицца” Пола Томаса Андерсона. Наш зритель увидит этот фильм на две недели раньше всех остальных: по-моему, это хороший подарок на Рождество!», – говорит Стас Тыркин, программный директор кинотеатра «Художественный».

Фестиваль «Новый год и Рождество в “Художественном”» откроется 25 декабря в 19:30 специальным показом комедии «Чего хочет Слава?» (2020) — фильма о том, что мы сами ответственны за исполнение своих желаний. Картину представят режиссер Оксана Бычкова и актеры Надежда Лумпова, Александра Ревенко, Руслан Братов и Мадлен Джабраилова.

Среди хитов голливудской рождественской классики, демонстрируемых на фестивале: «Рождество в июле» Престона Стерджеса (1940) — классическая голливудская комедия, в которой атмосфера рождественской неразберихи обрушивается на героев посреди лета; праздничный мюзикл «Светлое Рождество» (1954) от режиссера «Касабланки» Майкла Кертица; «Рождественский гимн» Брайана Десмонда Херста (1951) — по единодушному мнению критиков, одна из лучших экранизаций знаменитой повести Чарльза Диккенса о прижимистом старике Скрудже. Показ легендарного фильма Фрэнка Капры «Эта замечательная жизнь» (1947) состоится вечером 31 декабря и станет последним сеансом уходящего года в «Художественном». Праздничная картина, возвращающая веру в себя и свои силы, была номинирована на пять «Оскаров» и входит в список 100 величайших американских фильмов в истории.

В программу фестиваля вошла сказка Виктора Флеминга «Волшебник из страны Оз» (1939 год). Эта экранизация знаменитой детской книги Лаймена Фрэнка Баума о путешествии по дороге из желтого кирпича была снята в революционной для 1939 года технологии цветного кинематографа, став самой дорогостоящей постановкой своего времени. Фильм получил шесть номинаций на премию «Оскар», победив в двух — за лучший саундтрек и за песню Over the Rainbow.

Из современных рождественских лент на фестивале в «Художественном» можно будет увидеть картину Густа ван ден Берге «Крошка Иисус из Фландрии» (2010) с участием непрофессиональных актеров с синдромом Дауна — рождественские приключения блаженных попрошаек в декорациях, напоминающих шедевры Северного Возрождения; черную комедию Малгожаты Шумовской и Михала Энглерта «Снега больше не будет» (2020) о попытках принести временное облегчение людям, живущим в эпоху глобальных проблем; сказку Киры Муратовой «Мелодия для шарманки» (2009) с Ренатой Литвиновой в роли доброй волшебницы (фильм будет показан с 35-мм пленки), а также фильм Чарльза Покела «Рождество опять» (2014), который полностью снят на 16-миллиметровую камеру в бруклинском районе Гринпойнт.

На фестивале состоится специальный показ фильма «Петровы в гриппе», чье действие разворачивается в новогодние дни. Показ, на котором в качестве бонуса будет впервые представлен публике не вошедший в фильм материал сцены празднования Нового года, пройдет в присутствии и с комментариями режиссера картины Кирилла Серебренникова, продюсера Ильи Стюарта и актера Юры Борисова, сыгравшего в фильме Деда Мороза. «Петровы в гриппе» — сотканный из воспоминаний и галлюцинаций портрет России последних 20 лет, экранизация романа-бестселлера Алексея Сальникова (2016). Мировая премьера картины состоялась в рамках основного конкурса Каннского кинофестиваля этого года. Российская премьера фильма прошла в «Художественном».

Также в рамках фестиваля будет показана отмечающая свое 75-летие картина Надежды Кошеверовой «Золушка» (1947) — легендарная экранизация сказки Шарля Перро по сценарию Евгения Шварца.

В рамках фестиваля пройдет российская премьера фильма Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца» — девятой по счету ленты культового американского сценариста и режиссера о любви на фоне бурных 70-х в США с участием Брэдли Купера и Шона Пенна. Картина только что удостоилась четырех номинаций на премию «Золотой глобус».

Также во время новогодних каникул «Художественный» представит программу The Best of 2021, в которую вошли лучшие ленты, показанные в кинотеатре со времени его открытия после реставрации: «Отец», «Аннетт» ,«Душа», «Круэлла», «Новый порядок», «Мартин Иден», «Случайность и догадка», «Назови меня своим именем», «Агнец», «Память», «Дюна», «Не время умирать», «Купе №6», «Французский вестник», «Дом Gucci», «Последняя дуэль», «Король Ричард».

Программа фестиваля «Новый год и Рождество в “Художественном”»

25 декабря в 19:30 – «Чего хочет Слава?», Оксана Бычкова, 2020, 18+, 102 мин., Россия

Ироничная комедия о том, что мы сами ответственны за исполнение своих желаний

Накануне Нового года Слава загадывает два желания: прославиться, спасая мир, и чтобы ее мужу Вале повезло со стартапом. Праздники проходят, но чуда не происходит. Слава уходит от мужа, после чего в его жизни начинают происходить неожиданные перемены.

«Чего хочет Слава» – комедия от компании Good Story Media. Восьмой по счету фильм Оксаны Бычковой («Питер FM», 2006). Как и предыдущий фильм режиссера («Еще один год», 2014), эта картина является вдумчивым исследованием природы любви. В ленте заняты молодые, но уже хорошо известные актеры, включая Александра Паля и Александру Ревенко.

26 декабря в 21:00 – «Петровы в гриппе», Кирилл Серебренников, 2021, 18+, 145 мин., Россия, Франция, Швейцария, Германия

Сотканный из воспоминаний, галлюцинаций и реальности портрет России последних 20 лет

Ночью накануне Нового года автослесарь Петров едет на троллейбусе по заснеженному Екатеринбургу. Сначала в салон врываются вооруженные люди, а затем начинают происходить еще более странные вещи. Несмотря ни на что, Петров намерен добраться домой, где его ждут бывшая жена и сын, мечтающий следующим утром попасть на елку. Ситуация осложняется тем, что вся семья Петровых болеет гриппом и страдает от галлюцинаций, которые невозможно отличить от реальности.

Фильм Кирилла Серебренникова является экранизацией романа-бестселлера Алексея Сальникова (2016), удостоенного множества литературных премий. Сам режиссер так говорит о своем замысле: «Это попытка выразить нашу родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту». Премьера «Петровых в гриппе» состоялась в рамках основного конкурса Каннского кинофестиваля этого года. Оператор фильма Владислав Опельянц был удостоен приза Высшей технической комиссии фестиваля.

26 декабря в 15:00, 7 января в 15:25 – «Рождество, опять», Christmas, again, Чарльз Покел, 2014, 16+, 80 мин., США

Негромкий рождественский фильм о том, что атмосферу праздника создает тепло человеческих сердец, а не яркие огоньки на елке

Ноэль — неприметный и малообщительный молодой человек, который каждый декабрь торгует елками на улицах Бруклина. Если для всех остальных жителей Нью-Йорка рождественские праздники — это суета и веселье, то для Ноэля — всего лишь скучные рабочие будни. В этом году его подавленное состояние усугубляет недавнее расставание с девушкой, но однажды Ноэль случайно обнаруживает в парке незнакомку, потерявшую сознание.

«Рождество, опять» — первый полнометражный художественный фильм Чарльза Покела, который до этого занимался только документальным кино в качестве режиссера и оператора. В процессе подготовки к съемкам Покел сам некоторое время торговал елками и посоветовал сделать то же самое исполнителю главной роли. Премьера фильма состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Локарно в 2014 году.

27 декабря в 19:00, 31 декабря в 17:00, 3 января в 17:00 – «Эта замечательная жизнь», It’s a Wonderful Life, Фрэнк Капра, 1947, 12+, 130 мин, США

Праздничная картина, возвращающая веру в себя и собственные силы

В канун Рождества 1945 года 38-летний Джордж Бейли собирается свести счеты с жизнью. Главная причина — разочарование в мечтах о том, чтобы помогать людям. Для спасения Джорджа на землю послан его ангел-хранитель по имени Кларенс. Чтобы выполнить свою миссию, он доказывает Джорджу, что его поступки изменили к лучшему жизнь многих людей.

Картина режиссера Фрэнка Капры была номинирован на пять «Оскаров» и включена в список 100 величайших американских фильмов в истории. Сам Капра признавался, что настолько полюбил «Эту замечательную жизнь», что смотрел ее вместе с семьей каждое Рождество.

28 декабря в 19:30, 4 января в 14:30 – «Волшебник из страны Оз», The Wizard of Oz, Виктор Флеминг, 1939, 0+, 101 мин, США

Самая титулованная экранизация истории о путешествии по дороге из желтого кирпича

11-летняя Дороти живет в Канзасе на ферме своих тети и дяди. Однажды страшный шторм уносит целый дом вместе с Дороти и ее песиком Тото в загадочную страну Оз. Здесь девочку встречают как настоящую героиню, так как приземлившийся дом раздавил злую ведьму. Чтобы отыскать дорогу домой, Дороти начинает поиски доброго волшебника в компании новых друзей.

Эта экранизация знаменитой детской книги Лаймена Фрэнка Баума была снята по революционной для 1939 года технологии цветного кинематографа, став самой дорогостоящей постановкой своего времени. Фильм получил шесть номинаций на премию «Оскар», победив в двух – за лучший саундтрек и за песню Over the Rainbow.

29 декабря в 19:00, 5 января в 17:00 – «Рождество в июле», Christmas in July, Престон Стёрджес, 1940, 12+, 67 мин., США

Классическая голливудская комедия, в которой атмосфера рождественской неразберихи обрушивается на героев посреди лета

Джимми – молодой конторский служащий, мечтающий выиграть много денег, чтобы обеспечить безбедное существование своей матери и жениться на возлюбленной. Однажды он узнает, что ему причитается $25 000 за участие в конкурсе на лучший слоган для компании, производящей кофе. На самом деле это розыгрыш его коллег, но благодаря череде недоразумений Джимми получает деньги, которые начинает щедро тратить.

Фильм «Рождество в июле» был снят Престоном Стерджесом в 1940 году по мотивам его собственной пьесы под названием «Чашка кофе». Будучи одновременно режиссером и сценаристом, Стерджес прославился благодаря тому, что его реалистично выписанные диалоги привнесли в легкомысленный жанр комедии больший психологизм. В 1941 году он получил премию «Оскар» за сценарий фильма «Великий Макгинти».

29 декабря в 20:40, 9 января в 20:00 – «Лакричная пицца», Licorice Pizza, Пол Томас Андерсон, 2021, 16+, 133 мин., США

Атмосферный фильм о любви на фоне бурных 70-х в США с Брэдли Купером и Шоном Пенном на вторых ролях

Гэри Валентайн – подросток, мечтающий о карьере актера. На пути к успеху он влюбляется в девушку, которая старше его на 10 лет, и знакомится со знаменитым продюсером, работающим с Барбарой Стрейзанд.

«Лакричная пицца» – девятый по счету фильм сценариста и режиссера Пола Томаса Андерсона. Брэдли Купер исполнил роль реального кинопродюсера Джона Питерса. В 1976 году под руководством Питерса была снята картина «Звезда родилась» с Барброй Стрейзанд. За роль в одноименном ремейке 2018 года Купер был номинирован на «Оскар».

Российская премьера.

30 декабря в 19:00, 6 января в 17:00 – «Светлое Рождество», White Christmas, Майкл Кёртиц, 1954, 16+, 120 мин, США

Рождественский мюзикл от режиссера «Касабланки»

После окончания войны рядовые Боб и Фил решают вернуться к выступлению на эстраде. В самый разгар рождественского сезона они оказываются в полупустой гостинице в Вермонте, где нет не только посетителей, но и снега. Туда же вместе со своим шоу приезжают сестры Бетти и Джуди. Все вместе они решают устроить настоящий праздник вопреки погодным условиям и отсутствию зрителей.

Мюзикл режиссера Майкла Кертица стал рекордсменом по кассовым сборам в США за 1954 год. Картина была номинирована на премию «Оскар» за песню Ирвинга Берлина Count Your Blessings Instead of Sheep. Своим названием фильм обязан другой песне того же композитора, которая выиграла «Оскар» за 12 лет до этого.

2 января в 15:00 – «Снега больше не будет», Малгожата Шумовска, Михал Энглерт, 2020, Польша, Германия, Нидерланды

Черная комедия о попытках принести временное облегчение людям, живущим в эпоху глобальных проблем

Женя был в Чернобыле в момент аварии. Возможно, из-за нее он обрел особые мистические способности. Сейчас он – успешный массажист, который лечит не только тело, но и душу. Богатые клиенты доверяют ему свои тревоги, переживания и сокровенные тайны.

На Венецианском кинофестивале 2020 года картина «Снега больше не будет» была номинирована на «Золотого льва». Лента также была выдвинута на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» от Польши. Главную роль в фильме исполнил Алек Утгофф, известный широкому зрителю по сериалу Netflix «Очень странные дела».

6 января в 15:00 – «Крошка Иисус из Фландрии», Little Baby Jesus of Flandr, Густ ван ден Берге, 2010, 18+, 73 мин., Бельгия

Рождественские приключения блаженных попрошаек в декорациях, напоминающих шедевры Северного Возрождения

Трое бродяг, уставшие влачить нищенское существование, решают подзаработать. Накануне Рождества они пускаются в путь, распевая праздничные песни и собирая подаяние. Заблудившись в лесу, они становятся свидетелями чуда, которое кажется им поистине библейским.

Фильм «Крошка Иисус из Фландрии» стал кинодебютом молодого бельгийского режиссера Густа ван ден Берге. Большинство ролей исполнили непрофессиональные актеры с синдромом Дауна. В 2010 году картина была номинирована на «Золотую камеру» Каннского кинофестиваля.

7 января в 17:00 – «Рождественский гимн», Scrooge, Брайан Десмонд Херст, 1951, 12+, 86 мин, Великобритания

Классическая история о том, как призраки заставляют прижимистого старика Скруджа поверить в Рождество

Накануне Рождества Скрудж отказывает должнику в рассрочке и отклоняет приглашение своего племянника отметить праздник с его семьей. Он нехотя соглашается дать выходной своему подчиненному, ставя перед ним условие обязательно выйти на работу следующим утром. Ночью к Скруджу домой является первый из трех призраков, вознамерившихся изменить его отношение к Рождеству.

Критики почти единодушно считают фильм Брайана Десмонда Херста одной из лучших экранизаций знаменитой повести Чарльза Диккенса. Ее главным отличием является подробная проработка истории жизни Скруджа, помогающая лучше понять его характер. Для этого в сюжет были введены дополнительные персонажи, отсутствующие в литературном первоисточнике.

8 января в 14:30 – «Золушка», Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро, 1947, 0+, 84 мин., СССР

Ироничная экранизация сказки Шарля Перро по сценарию Евгения Шварца

Классический сюжет о мечтающей попасть на бал трудолюбивой девушке, безропотно сносящей придирки злой мачехи, для фильма переосмыслил знаменитый драматург Евгений Шварц. Работая над адаптацией, он оставил в дневнике такие строки: «Вдруг неожиданно я испытал чувство облегчения, словно меня развязали. И с этим ощущением свободы шла у меня работа над сценарием».

Премьера ленты прошла в мае 1947 года в Ленинградском Доме кино. За год картину посмотрели свыше 18 миллионов зрителей, в результате чего она заняла четвертое место в советском кинопрокате.

Показ приурочен к 75-летию фильма.

9 января в 17:00 – «Мелодия для шарманки», Кира Муратова, 2009, 12+, 153 мин., Украина

Рождественская сказка Киры Муратовой о людском безразличии с Ренатой Литвиновой в роли доброй волшебницы

Никита и Алена – сводные брат и сестра. Недавно потеряв мать, они отправляются искать своих отцов в город, занятый последними приготовлениями к Рождеству. В поисках еды и тепла Никите и Алене предстоит столкнуться с множеством колоритных персонажей, но чаще всего – с полным безучастием к их трагедии.

Предпоследний фильм Киры Муратовой, снятый в жанре святочного рассказа. Сама Муратова отмечала сходство сценария картины со сказками Андерсена. Премьера ленты прошла в кинотеатре «Художественный» в рамках основного конкурса Московского международного кинофестиваля 2009 года.

Фильм демонстрируется с пленки 35 мм.

