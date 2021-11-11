Стартовали съемки новых сезонов молодежного психологического триллера Ильи Куликова «Подслушано»

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о начале съемок второго и третьего сезонов киносторис «Подслушано» из линейки KION Originals. Психологический подростковый триллер возвращается с продолжением истории и будет эксклюзивно доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION в 2022 году. Производством новых сезонов проекта занимается компания МТС Медиа совместно с Legio Felix.

К своим ролям в сериале вернутся Александр Новиков («Метод-2», «Вратарь Галактики», «Домашний арест»), Валентина Ляпина («Паук», «Челночницы», «Закрытая школа»), Кристина Корбут, Никита Патуев и Егор Абрамов («Happy End»).

Публикуем первые фото со съемок!

События второго сезона продолжаются с той же точки, где закончились в первом: Джулс похищена таинственным злодеем по кличке «Падший».

Новые сезоны продолжат тему первого — это путешествие в узнаваемый мир подростков, чувствующих свое одиночество. Они должны будут противостоять загадочному и пугающему миру, самостоятельно искать выход из опасных ситуаций — и взрослеть шаг за шагом. И хотя «Подслушано» — жанровый сериал с остросюжетной историей, проблемы и чувства героев сериала универсальны.

Режиссер новых двух сезонов: Алексей Петрашевич («Джек and Чан»). Шоураннеры проекта: Илья Куликов и Аня Мирохина. Над сценарием продолжения работали: Аня Мирохина, Илья Куликов и Василий Внуков. Продюсеры: Илья Куликов, Андрей Семенов, Максим Филатов. Креативные продюсеры: Аня Мирохина, Наташа Исакова. Ведущий продюсер: Инна Дунаева. Оператор-постановщик: Виктор Митропов. Художник-постановщик: Павел Лычкин.

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