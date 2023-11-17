Стартовали съемки сериала о журналисте провинциальной газеты «Подслушано в Рыбинске»

Онлайн-кинотеатр PREMIER объявил о старте съемок ироничного триллера «Подслушано в Рыбинске». Производством занимаемся кинокомпания 1-2-3 Production, режиссером сериала стал Петр Тодоровский.

В центре сюжета – журналист небольшой провинциальной газеты Юра, который всю свою жизнь пишет непримечательные новости родного города. Но внезапно с Юрой происходит событие, которое переворачивает всю его жизнь – к нему приходят видения, которые предсказывают убийства, тайно и незаметно происходящие в Рыбинске. Однако вскоре ситуация осложнится тем, что по одному из дел Юра становится главным подозреваемым.

Главную роль журналиста Юры в сериале исполнит актер Тимофей Трибунцев, получивший в 2023 году на фестивале «Пилот» приз «за актерский талант». Также в сериале будут сниматься: Антон Васильев, Рузиль Минекаев, Михаил Кремер, Варвара Володина и Юлия Хлынина, которая исполнит роль оперативника.

Юлия Хлынина, исполнительница роли Зои:

«Это первая моя работа, где я играю оперативника. Это совсем новый мир для меня. Другой способ мышления, другие акценты: пытаюсь перенести центр с эмоций на логику, которой руководствуются такие люди. В моей Зое сочетается рационализм и интуиция, логика и чувственность. Этот конфликт между сердцем и умом является самой серьезной кульминацией роли. Проект меня зацепил тем, что жанр необычный, такой микс и фьюжн серой реальности, детектива, психологического триллера с элементами иронии и юмора! Плюс потрясающая команда актёров, которых я давно люблю и наблюдаю за их творчеством. И, конечно, я рада возможности снова встретиться на съёмочной площадке с режиссером Петром Тодоровским, с которым мы работали над сериалом “Полёт”».

Идею сериала «Подслушано в Рыбинске» предложил сценарист и креативный продюсер Иван Баранов, ранее снявший хит PREMIER «Капельник». Иван вырос в Рыбинске, и знает все лучшие локации этого города. Поэтому в сериале Рыбинск займет важное место, практически станет одним из героев, – создатели проекта специально выбирали необычные и красивые места, чтобы показать разнообразие этого небольшого, но очаровательного города Ярославской области.

Иван Баранов, автор идеи и сценария, креативный продюсер:

«Город Рыбинск, с богатым кинопрошлым: в нём родились основатели Голливуда и премии Оскар - братья Шенк, тут Леонид Гайдай снимал «12 стульев», а Пётр Буслов «Бумер 2» и др. Но во всех фильмах город фигурировал, как среднестатистический «Уездный город N». Мне показалось это несправедливым, ведь город действительно очень контрастный и кинематографичный. В сериале «Подслушано в Рыбинске» я хочу выразить уважение городу и запечатлеть те места, где провел свою юность. Например, прототип героя, которого играет Рузиль – Ширмик, мой друг детства, который всегда попадал в какие-нибудь приключения. А в основу сюжета вошли мои мысли, фантазии и страхи. Я безумно счастлив, что за реализацию этой истории взялась очень мощная и талантливая команда, а актерский состав даже у меня вызывает зависть».

Режиссером нового проекта стал Петр Тодоровский, оператором-постановщиком – Роберт Саруханян, ранее работавший над сериалом «Эпидемия».

Сериал «Подслушано в Рыбинске» задумывается как ироничный триллер с элементами мистики. Герои сериала живут в реалиях небольшого городка с населением в 180 тыс. человек, у них есть свои трудности и заботы. Они смотрят на жизнь с юмором и всегда могут посмеяться над собой. Но в сериале и сам город и его жители будут постепенно раскрываться с неожиданной стороны и становиться все более ирреальными и таинственными.

Всего в сериале «Подслушано в Рыбинске» будет 8 серий хронометражем по 48 минут каждая.