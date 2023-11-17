В музее-заповеднике «Архангельское» представили «Вседневный фарфор из собрания князей Юсуповых»

Блюдо из сервиза с восточным пейзажем. Англия, Стаффордшир. Фабрика Ч. Мейсона. Первая половина XIX века. Фаянс, печать, роспись

Юсуповы и фарфор – понятия неразрывные. Фарфоровая мастерская существовала в самом Архангельском, из Севрской мануфактуры самим князем Николаем Юсуповым в 1822 году был приглашен французский мастер Август Филип Ламбер (к слову, Юсуповы часто приглашали из-за границы не только мастеров фарфора – по заказу князей на Мейсенской мануфактуре были выполнены многие изделия, в частности с декором Крымских дворцов).

Вседневным фарфором князья Юсуповы пользовались ежедневно, изделия приобретали «бытовой» характер. Званые приемы, семейные торжества – поводы прекрасные, для того чтобы предаться долгому и длинному вкушению пищи. При выборе фарфоровых изделий руководствовались хозяева, конечно, его функциональными особенностями.

В павильоне «Каприз» можно увидеть не только китайские и японские изделия из фарфора, относящиеся к XVIII веку, но и изделия Делфта, Мейсена, Венской мануфактуры, Севра. Отдельного внимания и труда реставраторов музея-заповедника «Архангельское» заслуживает английский фарфор из Стаффордшира, который в те времена считали образцовым. Представлены на выставке изделия под общим названием «Архангельская ферма», выполненные по заказу Юсуповых во второй половине XIX века во Франции и сочетавшие формы английского, немецкого и французского фарфора. Конечно, нельзя обойти и красивейшие расписные китайские вазы.

К непосредственно фарфоровым изделиям на выставке добавлены и те, что дополняли интерьер: канделябры, кашпо, предметы для умывания. Всё – функциональное, ибо «вседневное». Лимож, Метлах (город в Германии, на границе земель Саар и Рейнланд-Пфальц, в котором в бенедиктинском аббатстве была основана керамическая фирма «Villeroy & Boch»), Нимфенбург – все изделия мануфактур можно увидеть сейчас в музее-заповеднике «Архангельское». Цветочный орнамент фарфоровых изделий придавал уют и домашность и в последующие века – вплоть до ХХ-го. Юсуповский фарфор – «усадебная затея», произведения которой часто показывали гостям, – зрелище прелестное.

Ваза для тюльпанов из сервиза с надписью «Архангельская ферма». Франция, Париж. Фабрика «Э. Самсон и К°»

Ваза-попурри с крышкой. Франция. Мануфактура Эдм Самсон и К. 1870-е. Фаянс, роспись надглазурная, роспись золотом

Марина АБРАМОВА