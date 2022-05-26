В российский прокат выходит культовая картина Алена Рене «Хиросима, любовь моя»

2 июня в российский прокат выйдет культовая картина Алена Рене «Хиросима, любовь моя» – одна из самых пацифистских картин в мировом кинематографе. Картина должна была бороться за “Золотую пальмовую ветвь” в 1959, но была снята с конкурса из-за темы атомных бомб, чтобы не обидеть американцев. Позднее картина номинировалась на “Оскар” за сценарий и была признана одним из самых влиятельных фильмов в истории кино.

В ряде городов пройдут премьерные спецпоказы, где можно будет не только до проката увидеть фильм, но и обсудить его с критиками и экспертами. Все показы и прокат пройдут на языке оригинала (французский) с русскими субтитрами.

Фильм — «Хиросима, любовь моя» – это фильм Алена Рене («В прошлом году в Мариенбаде») по сценарию известной французской писательницы Маргерит Дюрас.

Главные роли в фильме сыграли Эмманюэль Рива («Любовь», «Три цвета: Синий», «Леон Морен, священник») и Эидзи Окада («Женщина в песках», «Чужое лицо», «Молчание»).

На момент съемок Ален Рене был известным документалистом и собирался снимать о Хиросиме документальный фильм. Однако режиссер столкнулся с невозможностью выразить все возникшие мысли и чувства в документальной картине. Именно потому, что Хиросима никогда не расскажет о катастрофе устами собственных жертв, Рене отказался от идеи документального фильма в пользу игрового. Он снимет кино о невозможности запечатлеть уничтожение Хиросимы. Режиссер «переводит» историю Хиросимы в рассказ и, что особенно важно, на языке запретной любви, которая бесконечно идеализирует, «доводит до ума» предмет собственной страсти.

Изначально планировалось, что сценарий напишет Франсуаза Саган, однако писательница отказалась. Пришедшая на ее место Маргерит Дюрас по просьбе Алена Рене затронула в фильме тонкую тему запретной любви во время войны. Это породило много скандалов и неоднозначных отзывов среди критики. Послевоенное общество восприняло картину довольно остро, ведь по сюжету молодая француженка изменяет «родине» с немецким оккупантом.

Фильм имеет достаточно сложную структуру. Связь прошедшего и настоящего, зыбкий мир воспоминаний и чувств Рене показывает с помощью голосовой полифонии, музыкальной структуры сюжета, поэтических ассоциативных ходов, ярких контрастов и игры светотени, свободных переходов от воображаемого к реальному, от документального к игровому. Фильм стал громким словом в области новаторского киноязыка, не в последнюю очередь благодаря монтажу Анри Кольпи и операторской работе Саши Вьерни и Митио Такахаси.

Фильм относится к периоду французской “новой волны”, но при этом сильно выделяется серьезностью своей темы – ни одна другая картина этого периода не рассматривает последствия разрушительных исторических событий, как «Хиросима, любовь моя». Однажды во время круглого стола членов Cahiers du cinéma’s Эрик Ромер сказал: “Думаю, через пару лет, через десять, через двадцать или тридцать лет мы узнаем, была ли «Хиросима, любовь моя» самым важным фильмом со времен войны, первым современным фильмом звукового кино».

Картина оказала сильное влияние на мировой кинематограф. Своеобразный эксперимент Рене по “разрушению” временной структуры открыл кинематографистам свободное от линейности повествование. Вместе с монтажером Анри Кольпи, с которым двумя годами позже Рене сделает не менее знаковый «В прошлом году в Мариенбаде», режиссер внес значительный вклад в киноязык, повлиявший на многих кинематографистов, от Тарковского до Вонга Кар-Вая. Так, когда продюсер Анатоль Доман сказал: «Я видел все это раньше в ”Гражданине Кейне», фильме, который нарушает хронологию и обращает вспять течение времени», Рене ответил: «Да, но в моем фильме время разбито вдребезги». Такой подход режиссера и оказанное им влияние нередко сравнивают с Сергеем Эйзенштейном.

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