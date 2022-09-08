ВПЕРВЫЕ НА ТВ: Режиссерский дебют Алексея Чадова «Своя война. Шторм в пустыне»

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») представляет впервые на российском ТВ режиссерский дебют Алексея Чадова «Своя война. Шторм в пустыне», вольное продолжение «Войны» Алексея Балабанова.

Для Ивана Ермакова война так и не закончилась. Даже спустя 15 лет он не может забыть бои в Чечне, не может адаптироваться к мирной жизни и продолжает искать вокруг себя врагов. Его брак трещит по швам — жена не выдерживает эмоционального напряжения и уходит от Ивана. Под видом иностранного военного корреспондента Джона он отправляется в Сирию, чтобы спасти бывшего командира. Так он оказывается ввязан в спецоперацию, где находит желаемую, но ужасную отдушину. Что же так тянет Ивана к смерти?

Не пропустите телепремьеру — смотрите впервые на российском ТВ 14 сентября в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».

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