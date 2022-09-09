Стартовали съемки сериала «Не дождетесь»

АНО «Лаборатория Социальных Коммуникаций «Третий Сектор» при поддержке «Института развития интернета» (АНО «ИРИ») начали съемки комедийного социального сериала «НЕ ДОЖДЕТЕСЬ». Это проект о том, как связь поколений, искренность и взаимное приятие способны изменить даже самого циничного человека. Эммануил Виторган, Светлана Немоляева, Евгения Симонова, Марина Шиманская, Александр Марин, Евдокия Германова, Юрий Нифонтов, Тамара Семина, Светлана Тома и другие известные артисты объединились, чтобы сыграть ключевые роли в сериале для крушения стереотипов о старшем поколении.

Партнерами проекта выступают Фонд «Артист», оказывающий поддержку пожилым работникам культуры. Сериал будет эксклюзивно доступен пользователям онлайн-кинотеатра PREMIER весной 2023 года.

По сюжету сериала молодой мошенник Виталик, попадает на работу в дом престарелых, чтобы спрятаться от преследователей. Он относится к своей работе лишь как с способу переждать бурю и подзаработать на стариках. Вскоре Виталик понимает, что постояльцами дома престарелых являются настоящие старики-разбойники с невероятными судьбами. Постепенно он меняет свое отношение к этим людям. Из восприятия их как «отжившего материала» он проникается их взглядами на жизнь, опытом, понимает, что в душе они продолжают быть молодыми, как и он. Теперь он хочет быть нужным и изменить свою жизнь, хотя это ему дорого обойдется. Главную роль в сериале сыграет молодой артист Владислав Кунеевский.

Производство сериала реализуется по направлению национального контента в соответствии с целями проекта «Старшее поколение».

«Мы создаем легкое, ироничное, искреннее кино для самой широкой зрительской аудитории. Надеемся, что этот сериал объединит у экранов несколько поколений, и каждая семья использует это время, чтобы побыть вместе и обсудить истории героев. Мы благодарны всем блистательным артистам, поверившим в этот проект, а также Институту развития интернета и нашим партнерам — онлайн-кинотеатру PREMIER, который выступит эксклюзивной площадкой размещения, и Фонду «АРТИСТ», чьи подопечные снимутся в сериале», – говорит Никита Тихонов-Рау, генеральный продюсер сериала «НЕ ДОЖДЕТЕСЬ».

Режиссером и автором сценария выступит Ольга Арлаускас – одна из учредителей первой в России студии, занимающейся созданием импакт-контента, лауреат российских и международных кинофестивалей и кинопремий. За плечами Ольги более 30 неигровых картин на острые социально значимые темы, включая фильмы «Яволонтер. Истории неравнодушных», «Услышь меня», «Клеймо» и другие. 6-серийный проект «НЕ ДОЖДЕТЕСЬ» — вторая режиссерская работа Ольги Арлаускас в игровом кино после двух успешных сезонов киносериала «Найден_Жив».

«Наш сериал создан на основе реальных интервью с постояльцами домов престарелых. Нам оставалось только пригласить для рассказа этих пронзительных историй всеми любимых актеров. Во время репетиций мы смеемся и плачем. Мы надеемся, что нам удастся передать эти эмоции зрителям. Важно быть счастливыми в любом возрасте. Душа никогда не стареет», – рассказывает Ольга Арлаускас.

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