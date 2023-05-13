Анджелина Джоли, Инстасамка, Кейт Миддлтон – в новом треке «Бриллиант» от PALATOFF

Брутальность, игривый низкий тембр, восхваление женской красоты. Исполнитель PALATOFF выпустил новую песню «Бриллиант» для прекрасной половины человечества!

В своём треке PALATOFF вспомнил и про красоту голливудской дивы Анджелины Джоли, и про рэпершу Инстасамку, даже не обошлось без жены наследника Англии Кейт Миддлтон – каждая прекрасна и имеет свою изюминку, как и любая другая девушка!

Смысл трека в том, чтобы принять свои особенности, видеть в них преимущества, а не недостатки. Но это не означает, что нужно сидеть дома и ничего не делать. Каждый день – это возможность работать над собой, развиваться и преображать все вокруг.

«Нужно не меняться под тех, чья внешность пользуется популярностью в данный момент времени. Наслаждайтесь своей уникальностью. Каждая женщина - бриллиант», – советует PALATOFF.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.