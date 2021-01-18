С 24 января по 6 февраля 2021 года в Москве состоится юбилейный XV детский фестиваль искусств «Январские вечера» – уникальный творческий проект МССМШ им. Гнесиных. Фестиваль продолжает идею знаменитых «Декабрьских вечеров Святослава Рихтера», объединяющих живопись и музыку, но для детской аудитории.

XV фестиваль «Январские вечера» посвящен памяти Ирины Александровны Антоновой, директора (с 2013 года — президента) ГМИИ им. Пушкина.

Фестиваль родился и вырос как союз музыки и живописи, жизни и игры, классики и авангарда для взрослых и детей. Именно поэтому в программе XV «Январских вечеров» прозвучат Моцарт и Гершвин, появятся детские рисунки на вечные — а потому взрослые — темы, а под умелыми руками юных художников звуки и тембры превратятся в краски и линии! Для зрителей откроется возможность пообщаться с лауреатами конкурса «Щелкунчик» и увидеть оригинальное прочтение рассказа А.П. Чехова в постановке творческой лаборатории «Ритм-театр».

Центральное событие фестиваля «Январские вечера» — по-прежнему сказка. В этот раз сказка о «Дюймовочке», которой в 2020 году исполнилось 185 лет! Но что возраст, когда речь идет о том, как победить тьму и вырваться из подземелья на яркий солнечный свет? Тем более что в предстоящем году это особенно актуально… Сказка «Дюймовочка» прозвучит в исполнении народной артистки России, актрисы театра и кино Юлии Рутберг и оркестра «Гнесинские виртуозы» (дирижер – Михаил Хохлов).

В основу видеоряда к сказке легло более трехсот детских рисунков, присланных участниками фестиваля из разных регионов России. Часть картин, переданных юными художниками из Москвы, Троицка, Казани, Оренбурга, Новосибирска, Магнитогорска и Евпатории, вошла в состав выставки – ее можно увидеть на открытии фестиваля в концертном зале «Зарядье».

Фестиваль «Январские вечера» ежегодно проходит в Москве, Казани, Оренбурге, Екатеринбурге и многих городах Свердловской области.

Автор идеи и художественный руководитель – заслуженный деятель искусств России Михаил Хохлов.

Подробности на официальном сайте фестиваля – http://janvechera.ru

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