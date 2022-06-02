ОБЪЯВЛЕНЫ КУРАТОРЫ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МОСКОВСКОЙ НЕДЕЛИ МОДЫ

С 20 по 26 июня в столице пройдет Московская неделя моды. Мероприятие объединит сразу несколько форматов: показы дизайнеров, маркет, деловую программу и профессиональный B2B-шоурум. За программу мероприятий Московской недели моды будут отвечать ведущие профессионалы индустрии.

Маркет

Для всех посетителей Московской недели моды будет организован открытый маркет в «Зарядье», где можно будет купить вещи из коллекций более 50 российских и московских дизайнеров. К организации работы маркета привлечен магазин независимых локальных брендов уличной одежды LCLS, а участников будет курировать Алексей Аксенов, сооснователь и куратор онлайн-платформы LCLS и сооснователь Faces&Laces:

«От дизайнеров я жду прежде всего общего желания развивать локальную индустрию, уверенности в себе, максимальной инициативы и креативного подхода к представленности своего бренда. Наша общая задача – показать модному сообществу и широкой аудитории то, что в России есть энтузиасты, делающие качественную и концептуальную одежду с собственной историей и философией. Сейчас особенно важно – рассказывать людям про качественную локальную альтернативу».

Профессиональный B2B-шоурум

Для дизайнеров и байеров будет организована площадка для нетворкинга, чтобы облегчить процесс сотрудничества и осуществления закупок между брендами и ведущими байерами. Куратором направления стала Елена Бугранова, президент Союза русских байеров, основатель оптового шоурума Via Del Buyer:

«Интерес ритейлеров к российским брендам актуален как никогда. Изменения на рынке создают новые потребности, которые могут быть закрыты сотрудничеством байеров с локальными марками. Цель шоурума — представить качественные и современные коллекции, с узнаваемым ДНК. Шоурум в рамках Московской недели моды — это возможность для байеров отсмотреть и заказать отобранные коллекции российских брендов в одном месте. Я надеюсь, что мероприятие позволит создать новые партнерства между ритейлерами и производителями и будет способствовать развитию российской моды».

Деловая программа

Экспертам индустрии, студентам профильных образовательных учреждений, дизайнерам и всем интересующимся модой будет предложена деловая программа. Спикерами выступят журналисты, представители торговых площадок, байеры, руководители фабрик, стилисты, дизайнеры, федеральные и региональные органы исполнительной власти, которые рассмотрят актуальные темы для индустрии, расскажут об актуальных трендах, уделят внимание антикризисной повестке, расскажут о возможностях коллаборации крупных фабрик и дизайнеров, о поддержке бизнеса. Кураторами деловой программы Московской недели моды стали Анна Черных, куратор курса «Дизайн одежды» Британской высшей школы дизайна, и Анзор Канкулов, руководитель направления «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ.

«Мы живем в новой реальности, изменения затронули все аспекты модной индустрии, а значит, бизнес должен стремительно трансформироваться. Поэтому цель деловой программы Недели моды заключается в интеграции всех игроков рынка в единую, стабильно работающую систему. Производство и сырьевая база, креатив и коммерция были традиционно не связаны друг с другом. Когда у нас получится объединить всех и наметить первые интеграционные шаги, будет положено начало новой индустрии, менее зависимой, более полноценной и самодостаточной», — Анна Черных, куратор курса «Дизайн одежды» Британской высшей школы дизайна, партнер проекта поддержки и развития молодых дизайнеров FRESHBLOOD, руководитель Центра инновационного молодежного творчества «Проектные мастерские».

«Я думаю, сейчас очень важно понимать состояние индустрии моды в России, возможные пути ее развития. Деловая программа охватывает три важных блока – это задачи, стоящие перед российской модой в долгосрочной и краткосрочной перспективах; это обсуждение программы действий, направленных на поддержку и развитие индустрии; и это лекции и мастер-классы, предназначенные для молодых дизайнеров, – скажем так, ориентация на местности, советы и передача опыта», — Анзор Канкулов, руководитель направления «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ.

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