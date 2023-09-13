Автомобили эпохи СССР: почему «ретро» всегда будет в моде?

В современном мире гаджетов и беспилотных авто легко забыть, что еще недавно пределом мечтаний были автомобили с механическими коробками передач и полированные радиолы. Эти вещи приносили людям огромную радость. Сейчас они безнадежно устарели, но сохранили в себе дух своего времени. Погрузиться в прошлое позволяют небольшие музеи, где атмосфера ушедших лет воссоздана с особой теплотой. Одним из них является Музей ретро автомобилей ВБВ, где собрана удивительная коллекция старых авто, представленная в окружении множества других интересных вещей ушедшей советской эпохи.

Расположенный в подмосковном городе Солнечногорск Музей ретро автомобилей ВБВ создан в 2019 году по инициативе частного коллекционера Ванина Бориса Владимировича. Именно его инициалы зашифрованы в названии музея. Отправной точкой будущей коллекции советской автотехники стал автомобиль ГАЗ-М-21 «Волга», который был подарен более 10 лет назад основателю музея на юбилей. С того момента число экспонатов постоянно растёт.

Сейчас на территории музея, разделенной на три площадки, представлено свыше 100 автомобилей разных лет и более сотни предметов быта советской эпохи. Изюминкой коллекции стали автобусы, грузовые автомобили и спецтехника, которых в России осталось не так много, как, например, легковых автомобилей и мототехники. В прошлом эти экспонаты принадлежали как частным лицам, так и предприятиям. Приобретать их получается и на специализированных сайтах, и в ходе личных встреч с владельцами.

Реставрационными работами автотехники занимаются профессионалы своего дела. В результате их труда обновленные ретро автомобили выглядят, как только что сошедшие с конвейера и готовые отправиться в путь.

Любой из экспонатов музея по-своему ценен. Некоторые авто являются уникальными и подобных им уже сложно найти, другие — потому что на их восстановление ушло очень много сил и времени, а есть те, история которых не может не тронуть душу. Впрочем, своя уникальная история есть у каждого из автомобилей музея. В случае легковых автомобилей это, как правило, семейные истории. Например, владельцем представленного в музее «Москвича-2140» был один и тот же человек на протяжении многих десятилетий, в результате чего автомобиль стал считаться полноправным членом его семьи.

У грузовой техники и автобусов истории иного рода. Так, музейный ГАЗ-АА или, как его еще называют, «полуторка», изначально принадлежал медсанчасти 241-ой стрелковой дивизии под командованием И. Д. Черняховского. Автомобиль был найден в лесах на границе Тверской и Новгородской области. После этого он был восстановлен энтузиастами и пополнил коллекцию Музея ретро автомобилей ВБВ.

Смотрители музея утверждают, что каждый представленный в музее автомобиль обладает своей душой и особой харизмой. Все эти машины хорошо нам знакомы и узнаваемы даже на расстоянии. Посетителей же особенно впечатляет домашняя атмосфера, царящая в музее. Для старшего поколения собранная коллекция откликается воспоминаниями, чувствами, эмоциями. Этому способствуют и тактильные ощущения, звуки и даже запахи. Создается идеальная возможность поностальгировать, вспомнить моменты детства, юности или зрелости. Молодежи музей позволяет почувствовать дух истории, узнать больше о прошлом своей страны и жизни в советское время.

Сейчас Музей ретро автомобилей ВБВ стал уже узнаваемым местом, и его популярность продолжает возрастать. В июле этого года на площадке музея состоялся первый ретро фестиваль «АВТОБАЗА», который планируется сделать ежегодным. Кроме того, сезон 2023 в музее открывали мотоклуб ЯВА и автоклуб ВАЗ 2101. Посетил музей и известный автоблогер Иван Зенкевич.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.