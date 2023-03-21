В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера фильма Жана-Поля Сивейрака «Игра на поражение», участника программы «Piazza Grande» 75-го кинофестиваля в Локарно. Сивейрак снял кино о мести женщин всем мужчинам, вытирающим ноги об их чувства. Главные роли в картине исполнили Софи Марсо, Йохан Хелденберг и обладательница награды за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля Кристина Флютур. Мелодрама с элементами детектива уже доступна подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

Комиссар полиции Жулиана Вербек счастливо живет в шикарном парижском поместье со своим мужем Хюго, у них – взрослая дочь и красивый сад. Кажется, что все прекрасно, но Жулиана скучает по своей сестре, недавно загадочно погибшей, и отвлекаться ей помогает хобби – стрельба из лука.

Случайная цепь совпадений заставляет Жулиану проследить за мужем, так вскрывается его неверность. Не выдавая себя, Жулиана начинает готовить план мести, не подозревая, что так раскроется не только тайна смерти ее сестры, но и ее карьера окажется под угрозой.

«Игра на поражение» снята в традициях детективов Альфреда Хичкока и драм Микеланджело Антониони. От американского мастера режиссер взял эффект саспенса, а от итальянского классика — медленный темп повествования. Эти заимствования делают из типичной любовный мелодрамы триллер чувств, где герои до самого финала подавляют свои эмоции.

Жан-Поль Сивейрак — французский режиссер, чей дебютный короткометражный фильм показали в конкурсе Каннского кинофестиваля. Там же в программе «Двухнедельник режиссера» побывала его картина «Девушки в черном» (2010), а предыдущая работа автора «Мои провинциалы» (2018) участвовала в зрительской программе Берлинского кинофестиваля «Панорама». «Игра на поражение» (в оригинале «Une femme de notre temps» или «Женщина нашего времени») — второй проект Сивейрака, показанный в Локарно, первым же стала среднеметражная лента «Малика улетела» (2010).

Роли исполнили: Софи Марсо («Бум», «Фанфан-аромат любви», «Пламя страсти»), Йохан Хелденберг («Куда ты идешь, Аида?»), Кристина Флютур («За холмами»), Элоиза Буске и Микаэль Эрпелдинг («Бальтазар»). Композитор фильма — классик академической музыки Валентин Сильвестров.

Французский детектив «Игра на поражение» уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.

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