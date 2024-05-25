Стас Пьеха и ANSE выпустили совместную песню

23 мая состоялась премьера песни Стаса Пьехи и певицы ANSE «Мы расстались с тобой».

В 2022 году Стас Пьеха и ANSE уже выпускали совместную работу: ремейк трека «Я с тобой». Работа очень полюбилась слушателям, поэтому два года спустя артисты решили порадовать аудиторию и дали новое звучание всем известной песне «Мы расстались с тобой». Появление женской партии отлично дополняет старый хит, дает переосмыслить и вдохнуть новую жизнь в произведение. Создается полная картина больной любви, которая пришла к логическому завершению.

«Мне очень нравится музыка Стаса. Я очень благодарна ему за то, что он второй раз поддерживает мою идею сделать новое прочтение его трека. Надеемся, что песня вам понравится», — делится ANSE.