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«Паутина»: новый взгляд на классику Римского-Корсакова от рэпера Жака Энтони

editor
By editor
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жак энтони рэпер
Фото © пресс-служба Rocket Records

Российский рэпер Жак Энтони выпустил новый мощный рэп-сингл под названием «Паутина». В качестве сэмпла в треке использована классическая композиция «Полет шмеля» Н.А. Римского-Корсакова, ноты которой отсылают слушателя к идеологической специфике трека. Звук роя пчел образовывает некую дымку, символизирующую собой вуаль темного мира медийной сферы, в который так часто проваливаются молодые артисты и из которого так трудно выбраться.

Песня «Паутина» отличается динамичным ритмом, жестким звучанием и лаконичными, но очень яркими и цепляющими строками. Уже с первых секунд Жак Энтони погружает слушателя в атмосферу темных городских улиц, где обитают герои его нового сюжета. Образы замерших, как на картинах, персонажей, выживающих здесь по-тихому, порождают ощущение напряженности и тревоги, а жизнь метафорически представлена в виде паутины, которая затягивает и не отпускает. Героя тяготят воспоминания о прошлом, но теперь он повернул в другом направлении, предупреждая об опасностях молодежь.

Жак Энтони (Меньшиков) — российский рэп-исполнитель, обладающий фирменным стилем. В основном, творчество рэпера представляют собой мотивационные и жизненные треки — истории о тех людях, которые не родились «с серебряной ложкой во рту» и добились всего собственными силами. Среди известных работ артиста — песня «Наш район», ставшая официальным саундтреком к фильму «Притяжение», трек «Красное Вино», который публика может услышать в телесериале «Жизнь по вызову-2», а также работы «Принцами становятся», «Глаза», «Мнгрбтл», «Делай как надо», «Дорого», «Дело не в деньгах», «Холодает внутри», «Самый черный русский», «Любой из нас», «Никотин» и др.

«Паутина» от Жака Энтони — это мрачный, но невероятно динамичный и энергичный рэп-трек о жестокой реальности современных городских джунглей.

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