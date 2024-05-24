«Мастер Беспорядка»: Смешарики выпустили новый альбом

24 мая «Смешарики» совместно с лейблом Riki Music выпустили новый музыкальный альбом «Мастер Беспорядка». Сборник состоит из ранее неопубликованных композиций мультсериала.

«Мастер Беспорядка» — это 14 оригинальных треков авторства бессменных композиторов сериала Марины Ланда и Сергея Васильева. Каждая из песен знакома любому, кто когда-либо смотрел «Смешариков». Здесь и бодрые песни из сезона «Смешарики. Новые приключения», и знаменитый танцевальный «Индийский чай», и лирический романс из «Утерянных извинений», и нежная колыбельная из культовой серии «Смысл жизни», в которой Бараш и Кар-Карыч ищут таинственную «Кузинатру».

Бонус трек альбома — песня «Мы летим» из мультсериала «Летающие звери». Музыкальное исполнение ей подарил коллектив СмешBand, а вокальные партии исполнили авторы: Марина Ланда и Сергей Васильев.