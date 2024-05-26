«Не кричи!»: Елена Север и Филипп Киркоров представили будущий хит этого лета

Певица Елена Север и поп-король российской эстрады Филипп Киркоров объединились, чтобы создать громкий трек: звездный дуэт представил трек и клип «Не кричи!», слова и музыка для которого написаны автором Алексеем Малаховым.

Яркий и дерзкий поп-сингл «Не кричи!» с мелодичными куплетами и запоминающимися припевами напоминает живой диалог между мужчиной и женщиной, которые когда-то расстались. Но каждый из них находит свои причины, чтобы вновь оказаться вместе, ведь они — неделимы и любят друг друга по-настоящему, пусть порой это и кажется невозможным.

Безусловно, и клип, и трек претендуют на звание хита предстоящего лета! Пусть и ваш любимый человек во время ссоры скажет вам: «Не кричи! Три тысячи причин я дам тебе, чтоб ты осталась…»