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Вышла новая композиция от Демида Динамита и Евы – «Все мальчишки мишки»

editor
By editor
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все мальчишки мишки - демид динамит - ева

Юные артисты Демид Динамит и Ева записали совместный дуэт. Композиция получила название «Все мальчишки мишки».

«Мы вложили в песню частичку своей души, что делает трек особенно близким и искренним. Песня, полная энергии и задора, отражает позитивный настрой и нашу непосредственность», — говорит о треке Демид. «Слова, музыка, аранжировка, танцевальные движения — надо всем работали профессионалы, чтобы наши слушатели получили хорошее настроение от нашей песни».

Авторами музыки и слов стали Мария Воробьёва, Макс Алябин и Никита Барабанов.

«Все мальчишки мишки» — это энергичный и запоминающийся трек, который сочетает в себе элементы поп-музыки и хип-хопа. Песня рассказывает о дружбе, приключениях и о том, как важно оставаться верным самому себе», — делится о новой песне Ева.

Молодые артисты решили записать сразу несколько совместных песен. Вдохновленные своим первым успешным дуэтом, они начали работу над новыми композициями, которые обещают сочетать различные жанры и стили.

Демид Динамит — певец, актёр театра, кино и рекламы. Обучался в образцовом хореографическом ансамбле «Юность». В театре «Наследие» под руководством Н.Г Бабкиной. Играл с Надеждой Георгиевной на большой сцене «Русской песни» в постановке «Мистерия». Работал у сестёр Михалковых в постановке «Дядя Стёпа. Говорят под Новый Год». Обучался в студии «Станиславский». На данный момент солист группы и одноимённого сериала мультфильмов «Барбарики» под руководством композитора М. Лебедевой.

Ева Базарова родилась летом 2013 года в городе Москва. Участвовала и участвует в конкурсах в разных городах, в том числе и за рубежом, имеет множество наград. Не только поет, но также играет на сцене театра и мюзиклов. Снималась и пела в телепередаче Король Караоке на телеканале Карусель. Является солисткой музыкального театра Барбарики.

В составе группы стали одними из победителей конкурса «Родники» О.М.Газманова. Выступали на мероприятиях от организации «Отцы рядом», участвовали в концертах в Реабилитационных Центрах.

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