Стас Пьеха стал студентом

Стас Пьеха, который поборол зависимость, решил стать психоаналитиком! Певец уже начал очное обучение в профильном вузе. Как звезда совмещает учебу и концертную деятельность? И планирует ли он завершить музыкальную карьеру?

«Когда тебе что-то нравится, на любимое дело всегда найдется время. Мне нравятся музыка, наркология. Я давно в теме психологии, мне это интересно. За эти три месяца я понял, что хочу заниматься психологией», - делится Стас.

42-летний Стас Пьеха не только успешный артист, но еще и бизнесмен. Внук Эдиты Пьехи владеет собственной наркологической клиникой. Певец решил помогать людям после того, как сам поборол зависимость.

Артист гордится тем, что вот уже восемь лет находится в завязке. Но говорит, бывших наркоманов не бывает. Чтобы не сорваться, он занимается спортом, а также регулярно работает с психологом.

«У меня копятся какие-то моменты, которые меня напрягают или вызывают неприятные ощущения. Бывает, когда я перегораю. От сеанса к сеансу разбираем, что происходит, и складывается схема событий. Становится понятно, почему я так реагирую», - констатирует артист.

Пьеха решил и сам стать специалистом. Осенью он поступил в Московский институт психоанализа на очное отделение. Это первое высшее образование 42-хлетнего артиста.

«Я сейчас учусь на группового психоаналитика», - сообщил Стас.

Пьеха рассказал, в группе с ним учится ещё 16 человек. Первые два года он и его одногруппники считаются скорее пациентами. Они ходят на занятия по психоанализу, где избавляются от блоков и тревог.

«Нужно учиться два года, чтобы полностью пройти курс. Потом еще три года нужно учиться, если в будущем хочешь непосредственно преподавать психоанализ», - рассказывает внук знаменитой певицы.

«Сейчас Стас Пьеха зарабатывает музыкой, но кто знает, может быть когда-нибудь действительно будет зарабатывать психологией», - не исключает актриса Елена Борщева.

«Если бы мне предложили пойти к психологу, которого зовут Стас Пьеха, я никогда в жизни туда бы не пошел. Вообще это смешно – психолог Стас Пьеха! Да он двух слов связать не может», - недоумевает светский журналист Денис Сорокин.

Стас не исключает, что после получения диплома ему захочется уйти из шоу-бизнеса и всерьез заняться медициной. А пока он совмещает учебу с музыкальной деятельностью и бизнесом. Из-за плотного графика артист не всегда может уделить время сыну. Но он старается следить за его успехами.

«Я бы очень хотел, конечно, как человек, который любит единоборства, чтобы сын занимался единоборствами, но пока не получается. У него с учебой все круто, учит все быстрее всех остальных», - гордится наследником Стас.

Для певца самое важное – финансово обеспечить Петра. Звездный отец перечисляет наследнику полмиллиона рублей ежемесячно. И уже приобрел для него дом.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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