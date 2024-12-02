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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваSmooth Transitions: выставка тиражной графики

Smooth Transitions: выставка тиражной графики

editor
By editor
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Полина-Шилкините-taxi-2024
Полина Шилкините. Taxi. 2024

Галерея современного искусства Shift и культурный проект artoholic приготовили совместную подборку подарочной тиражной графики от художников галереи. Презентация работ проходит в рамках выставки Smooth Transitions.

Новогодний проект, посвящен образам, многие из которых знакомы всем нам с детства и связаны с трепетным ожиданием праздника, обещающего начало чего-то нового. Условно нарушающая ровное течение времени пора перехода состоит из парадоксов: ощущение прощания с безвозвратно уходящим переплетено с предчувствием обязательного обновления и волшебного преображения.

В подготовленных для выставки работах художники с иронией или искренней нежностью рассказывают о сюжетах, героями которых мы становимся накануне нового года.

Полина Шилкините обращает внимание на эпизоды внезапной тишины, когда замирает будничная динамика и в простых вещах открывается сокровенное и по-настоящему важное. Магические искры и фейерверки в работах Владиславы Тарасовой фиксируют кульминацию праздничного момента – ещё мгновение и открывшийся занавес знаменует свершение чуда. В работах Анастасии Рыбаковой вихрь конфетти и серпантина превращает действо праздника в карнавал, вызывая в памяти знакомые новогодние кадры. К детским воспоминаниям, запрятанным в семейных альбомах, возвращается Александра Тен, осмысляя праздничные традиции через трогательную историю взросления. Малышки 18:22 в свойственных им саркастичных наблюдениях стремятся найти прекрасное в неприглядном, унылом или обыденном, привнести ощущение праздника в места, нуждающиеся в преображении.

Александра-Тен-Когда-падает-снег-Утро-2024
Александра Тен. Когда-падает снег. Утро. 2024
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