Smooth Transitions: выставка тиражной графики

Галерея современного искусства Shift и культурный проект artoholic приготовили совместную подборку подарочной тиражной графики от художников галереи. Презентация работ проходит в рамках выставки Smooth Transitions.

Новогодний проект, посвящен образам, многие из которых знакомы всем нам с детства и связаны с трепетным ожиданием праздника, обещающего начало чего-то нового. Условно нарушающая ровное течение времени пора перехода состоит из парадоксов: ощущение прощания с безвозвратно уходящим переплетено с предчувствием обязательного обновления и волшебного преображения.

В подготовленных для выставки работах художники с иронией или искренней нежностью рассказывают о сюжетах, героями которых мы становимся накануне нового года.

Полина Шилкините обращает внимание на эпизоды внезапной тишины, когда замирает будничная динамика и в простых вещах открывается сокровенное и по-настоящему важное. Магические искры и фейерверки в работах Владиславы Тарасовой фиксируют кульминацию праздничного момента – ещё мгновение и открывшийся занавес знаменует свершение чуда. В работах Анастасии Рыбаковой вихрь конфетти и серпантина превращает действо праздника в карнавал, вызывая в памяти знакомые новогодние кадры. К детским воспоминаниям, запрятанным в семейных альбомах, возвращается Александра Тен, осмысляя праздничные традиции через трогательную историю взросления. Малышки 18:22 в свойственных им саркастичных наблюдениях стремятся найти прекрасное в неприглядном, унылом или обыденном, привнести ощущение праздника в места, нуждающиеся в преображении.