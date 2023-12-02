В книжном магазине «Библио-Глобус» состоялась презентация первого и единственного аудиосборника произведений Андрея Вознесенского «Стихи не пишутся, случаются…», в работе над которым приняли участие ведущие российские артисты.

Евгений Миронов, Ирина Алферова, Максим Аверин, Алена Бабенко, Александр Галибин и другие актеры с готовностью откликнулись на предложение театрального салона «Сцена 23» принять участие в уникальном проекте, приуроченном к 90-летию великого поэта. Автором идеи и продюсером проекта выступила Анна Гроголь, которой в записи аудиокниги помогали режиссер и редактор Светлана Кузянина и саунд-дизайнер Дмитрий Бачинский. Партнерами проекта стали: Центр Андрея Вознесенского, Фонд Вознесенского и книжный магазин «Библио-Глобус».

В аудиосборник вошли ключевые произведения Вознесенского: «Не возвращайтесь к былым возлюбленным», «Ностальгия по настоящему», «Монолог Мерлин Монро», «Тишины» и многие другие.

По словам руководителя театрального салона «Сцена 23» Вероники Вяткиной, «мы искренне верим, что наша аудиокнига станет еще одним шагом, который поможет сохранить наследие Андрея Вознесенского, бережно пронести его сквозь время и познакомить будущие поколения со строками великого поэта».

В презентации аудиокниги также приняли участие: поэт, лауреат премии Москвы в области литературы и искусства Евгений Бунимович, академик и публицист Александр Асмолов, специалист по поэтическому театру, доцент ВШЭ, заслуженный учитель России Евгения Абелюк, директор Центра Андрея Вознесенского Ольга Варцева, президент Торгового дома «Библио-Глобус», заслуженный работник культуры РФ, доктор экономических наук Борис Есенькин.

Особым гостем мероприятия стала вдова Андрея Вознесенского, писательница, прозаик и эссеист, драматург, литературный критик, искусствовед Зоя Богуславская.

В ходе презентации были представлены фрагменты из фильмов о Вознесенском, ранние работы поэта в области изобразительного искусства, воспоминания друзей и соратников - все это было представлено на мероприятии. Также посетителям мероприятия посчастливилось услышать и удивительные, трогательные подробности личной жизни Андрея Вознесенского. Зоя Борисовна Богуславская с юмором рассказывала о событиях, которые предшествовали созданию союза длиной в 46 лет.

Завершением мероприятия стало эмоциональное и чувственное прочтение стихов Вознесенского актерами: Иваном Стебуновым и Любавой Аристарховой.