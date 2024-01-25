«Сто лет тому вперёд»: премьера нового трейлера приключенческого фильма

В сети Интернет состоялась премьера нового трейлера приключенческого фильма «Сто лет тому вперёд» по мотивам произведений Кира Булычёва.

Новая приключенческая картина — совместный проект компаний «Водород», Art Pictures Studio, «Национальной Медиа Группы», «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»), при участии телеканала «Россия» и при поддержке Фонда кино, Okko и студии «Союзмультфильм». Генеральный партнер фильма — Сбер.

Режиссером и одним из авторов сценария стал Александр Андрющенко, сценаристами выступили Андрей Золотарёв («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Лёд», «Притяжение» и другие) и Ксения Мирошник.

В основе сценария картины — вселенная фантаста Кира Булычёва, в центре которой приключения девочки из будущего Алисы. Главные роли Алисы Селезнёвой и Коли Герасимова исполнили восходящие звезды Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн, родителей Алисы сыграли Константин Хабенский (профессор Селезнёв) и Виктория Исакова (Кира Селезнёва). В ролях космических пиратов Весельчака У и Глота зрители увидят Александра Петрова и Юру Борисова в совершенно новых и непривычных образах, а голос роботу Вертеру подарил Фёдор Бондарчук.

Александр Андрющенко, режиссер-постановщик, автор сценария, продюсер Кинокомпании «Водород»:

«Одной из главных задач было открыть Вселенную Кира Булычёва новому поколению зрителей. Этот фильм вдохновлен миром, который создал писатель, и в кино сегодня мы имеем все самые современные технические возможности показать это максимально зрелищно и интересно. «Сто лет тому вперёд» — настоящий вызов для всей съемочной группы и актеров сделать большое приключенческое кино с захватывающим сюжетом, юмором и, конечно, вечными вопросами про настоящую дружбу и любовь».

Андрей Золотарёв, автор сценария:

«Сто лет тому вперёд» — это новое прочтение творчества Кира Булычёва. Мы не экранизировали конкретное произведение, но вдохновлялись миром, который создал писатель. При этом постарались сохранить все самое важное, что осталось в сердцах читателей, для которых Булычёв — один из любимых писателей детства: это героев его историй. Конечно, будут и многочисленные отсылки к местам и явлениям, описанным в книге».