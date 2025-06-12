«Россия навсегда»: книга Галины Ананьиной соединила эпохи и смыслы  

В Государственном историческом музее прошла презентация авторского исторического издания «Россия навсегда». Данный художественно-документальный альбом посвящен женскому образу России в государственной и национальной символике, а также традиции изображения аллегорического женского образа России – с эпохи Петра I до современных дней.

Автор-составитель книги – Галина Ананьина, общественный деятель, член Союза писателей России, кандидат исторических наук, президент Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства и председатель правления Женского патриотического общества.

В издание, работа над которым шла долгие 20 лет, вошло более 500 изображений: памятных медалей, монет, жетонов, знаков, изделий ювелирного и декоративно-прикладного искусства, агитационных и рекламных плакатов и открыток, денежных знаков и облигаций, марок, скульптур, живописи и малой пластики, литографий, иконописных и мозаичных изображений с символическим женским образом России.

Многолетняя исследовательская работа охватывает различные периоды истории нашей страны: Российскую империю, Советское государство и Российскую Федерацию. При подготовке издания использованы уникальные материалы из разных исторических источников: фотохроники, архивные документы, газеты и журналы, фонды музеев и библиотек, а также экспонаты из частных собраний. Активную помощь автору книги оказали «Музей истории денег» Гознака, Министерство финансов, Союз женских сил, частные коллекционеры. Некоторые экспонаты автор книги Галина Ананьина лично покупала на аукционах.



Презентацию провели исполнительный директор Женского патриотического общества Юлия Самойлова и певец, композитор Дмитрий Дунаев. В концертной программе приняли участие Народная артистка России Надежда Крыгина, Заслуженный артист России Дмитрий Дунаев, певица, лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей Валерия Янковская.

Мероприятие посетили руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева, руководитель Гохрана России Андрей Юрин, заместитель заведующего Отделом по связям с политическими, общественными организациями и СМИ постоянного представителя Республики Крым при президенте России Наталья Винокурова; а также гостья из Франции Елена Перру, советник президента Жака Ширака (1996-2005), писательница, написавшая книгу о визите президента России Владимира Путина в Париж.

В зале присутствовали депутаты Госдумы РФ, представители фракций политических партий и Министерства финансов Российской Федерации, Гохрана, руководители художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия»; гости, представляющие Российское дворянское собрание, Союз православных женщин, Союз женских сил, Женское патриотическое общество, Уральское землячество.

«Нужно говорить не столько об образе женщины в России, сколько о женском образе как символе России: это не просто метафора, а устойчивый архетип, уходящий корнями в фольклор, православие и национальную символику», – отметила в своём выступлении депутат Госдумы от КПРФ Мария Дробот. – Сегодня, когда мы вновь стоим перед серьёзным историческим вызовом, мы должны спросить себя: какой образ женщины станет олицетворением новой, современной России?». Депутат напомнила, что в наши дни этот образ обрел для России новое актуальное звучание: «Когда коллективный Запад разжигает конфликты, Россия-мать выступает как сила, возвращающая человечество к истокам подлинного мира — через правду памяти, через справедливость. Женский образ России ведёт нас по пути исцеления исторических ран. Этот альбом — не просто собрание фактов, а глубокое исследование, раскрывающее непрерывность нашей истории».

Рассказывая об особенностях издания, Галина Ананьина сделала небольшой экскурс в историю, наглядно показывая, как видоизменялся женский образ России, при неизменном сохранении его сути. В богатейшей коллекции образов: «Родина-мать» – воплощенный призыв к защите, где образ женщины – сама страна, зовущая к действию; Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ; женские образы на дореволюционных банкнотах, на клейме Пробирной палаты и в обертках детских конфет, на портсигарах начала прошлого века и на плакатах, связанных с эпохой освоения космоса. Женский образ трансформировался, будто бы маскировался под различные эпохи и исторические реалии. В разные времена у женщины-России появлялись и кольчуга, и двуглавый орел, она возникала то в кокошнике, то в шапке Мономаха, украшала и плакат белогвардейского движения 1919 года (!) с примечательным названием «Единая Россия», и «Кодекс строителя коммунизма». Разумеется, и сегодня, в год празднования 80-летия Великой Победы, образ Родины-матери вновь актуализирован на плакатах, посвящённых этому историческому событию.

Рассказывая о знаменитой скульптуре Евгения Вучетича «Родина-мать», установленной в 1968 году на Мамаевом кургане, автор книги Галина Ананьина поделилась и очень личными воспоминаниями:

«Я сама родом из Волгограда, и таким образом стала историческим участником тех событий. Тогда, еще в очень юном возрасте, вместе с пионерами и комсомольцами города, я закладывала капсулу в основание этого памятника». Эти слова были встречены в зале Исторического музея единодушными аплодисментами.



Галина Васильевна также напомнила, что копия знаменитой скульптуры Николая Лаверецкого «Россия», которая является символом триумфа нашей страны в 1900 году на Всемирной выставке в Париже, занимает сегодня центральное место в Екатерининском зале Кремля, где принимаются важнейшие государственные решения. Вместе с тем автор-составитель книги отмечает: «Сегодня нам очень сильно необходима национальная идентичность. Мы несколько потеряли визуализацию этого образа в массовом сознании. Однако я видела много-много рисунков современных детей, к Дню России. И знаете, что их объединяет? Там будет обязательно женщина, и обязательно в кокошнике. Вот это и есть то, что на генном уровне передается».



Галина Ананьина напомнила, что после воссоединения Крыма с Россией незамедлительно появился плакат «Новороссия: всё только начинается» – и вновь с женским образом. В 2017 году в Севастополе была поставлена копия скульптуры Лаверецкого «Россия». А в 2021 году в Севастополе был открыт монумент «Примирение» (скульптор Андрей Ковальчук), который венчает женский образ России. Ананьина отметила, что в очень многих кабинетах власти сегодня также можно заметить копии скульптуры «Россия». История продолжается!

В своём приветственном слове, которое было зачитано на презентации книги, генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук, поздравляя автора, подчеркивает: «Ваше художественно-документальное издание сочетает академичность и художественную целостность повествования. Вы точно сопоставили аллегорический образ России в государственной и национальной символике с материальными, историческими артефактами, придав им художественную и патриотическую значимость».

Поступило послание и от главы Российского императорского дома, великой княгини Марии Владимировны Романовой, в котором указывается: «Альбом «Россия навсегда» являет величие, красоту женского служения и вдохновляющую силу женского образа в российском государственном и национальном самосознании, в становлении и развитии традиционных духовно-нравственных ценностей всероссийской цивилизации».

Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов, в своем приветственном поздравлении, также констатирует: «Женский образ здесь — живое олицетворение миротворческой миссии нашей страны, примиряющей противоречия через обращение к исконным человеческим ценностям».

В финале вечера Галина Ананьина представила редакционную команду, которая помогала ей все эти годы готовить издание – это Сергей Евсеев, Елена Кузьмина, Юлия Ананьина, Владимир Максимов, а также поблагодарила генерального директора Союза женских сил Ингу Легасову.

С ответным словом вступила Инга Легасова, которая высоко оценила 20-летний кропотливый труд Галины Васильевны, обратив внимание на то, что историко- художественный альманах должен быть размещён во всех библиотеках образовательных учреждений и патриотических центров России.



На счету Галины Васильевны Ананьиной множество масштабных проектов, посвященных увековечиванию знаменательных дат и вех российской культуры и истории. И это не только научные монографии, среди которых «Обелиск в память 300-летия воцарения Дома Романовых. Возвращение», «Триумф российской художественной промышленности и ювелирных фирм на Всероссийских и Всемирных выставках XIX – начала XX вв.» и др.

Выступая на презентации книги, первый вице-предводитель Российского Дворянского собрания Александр Королев-Перелешин напомнил: «Я могу назвать три подвига, которые уже совершила Галина Васильевна и ее соратники: это установка памятника патриарху Гермогену в Александровском саду, к 400-летию российской государственности, второе — восстановление Романовского обелиска, и, наконец, памятник императору Александру I. Обо всем этом ранее можно было только мечтать!»

Выход книги «Россия навсегда» стал для Галины Ананьиной новым гражданским, духовным и культурно-историческим подвигом сохранения и культурологического осмысления ключевого образа, олицетворяющего наше Отечество.