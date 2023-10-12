В кинотеатре «Художественный» состоялась премьера романтической комедии, лауреата фестиваля «Новый сезон» - «Страсти по Матвею».

Фильм представили исполнители главных ролей Денис Власенко и Валери Зоидова, режиссер Сергей Ильин, генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Георгий Шабанов и Иван Капитонов, а также другие члены творческой группы. Гостей премьеры ждал сюрприз от мужского камерного хора LOGOS, который также принял участие в создании фильма и исполнил те же композиции.

Премьеру посетили: актеры Тимофей Трибунцев и Алексей Розин, телеведущая Юлия Барановская, актёр Егор Корешков с супругой, актрисы Стася Милославская и Анфиса Черных, режиссер Евгений Сангаджиев и актриса Ксения Андрианова, режиссер Никита Власов, актриса Ирина Пегова, актер Алексей Гаврилов, режиссер Антон Федотов, продюсер Пётр Ануров, телеведущий Тимур Соловьев, певица Наталья Гордиенко, Анна Титова, Руслан Усачев, Мирослав Радченко, Людмила Филиппова, Lapina и другие.

«Страсти по Матвею» — это смешная и трогательная история любви, которая соединила, на первый взгляд, несовместимых людей — прилежного алтарника Матвея и дерзкую художницу Агату. Их отношения проходят путь от случайной встречи до нежной влюбленности на фоне залитой солнцем летней Москвы. Влюбленную пару в фильме играют Денис Власенко («Happy End», «Пингвины моей мамы») и выпускница ГИТИСа — Валери Зоидова. Режиссёром-постановщиком выступил Сергей Ильин — дебютант, ученик Алексея Попогребского и Бориса Хлебникова.

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