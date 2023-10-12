В Санкт-Петербурге проходят съемки остросюжетной мелодрамы «Здесь все свои». Главные роли в картине, производством которой занимается компания Star Media, исполняют: Карина Разумовская, Ирина Пегова, Павел Трубинер, Максим Дрозд, Александр Бухаров, Екатерина Вуличенко, Лаура Кеосаян, Семен Шкаликов, Юрий Ицков и другие. Режиссёром выступает Елена Николаева.

В дальневосточном поселке Черновка, окруженном тайгой и болотами, происходит чрезвычайное происшествие: сгорает лесопилка, а утром там находят обгоревшие до неузнаваемости тела. Из райцентра приезжает молодой следователь Евгения Ракитина (Карина Разумовская). Местные власти и сами жители поселка всячески пытаются замять дело, списав все на несчастный случай, но профессиональное чутье подсказывает Евгении, что здесь что-то нечисто. И чем глубже героиня погружается в это дело, тем больше понимает: люди здесь повязаны между собой не только родственными узами. Сопоставив показания свидетелей, она делает вывод, что разгадку тайны ей придется искать в прошлом…

«Это очень сильная, захватывающая история, в которой герои вынуждены действовать в экстремальных обстоятельствах, когда на кону вопрос жизни и смерти, когда каждый должен сделать свой выбор между честью и бесчестием, между правдой и ложью. Детективная составляющая дает сюжету невероятное напряжение, позволяет обновить психологические и социальные конфликты. Главные героини – три женщины, каждая со своей правдой, драмой и необыкновенной силой», – говорит режиссер Елена Николаева.

Съемки сериала пройдут в Ленинградской области: на Старой финской мельнице, в природных заповедниках, пещерах и на болотах. Вся творческая команда работает в полевых условиях: технику приходится заносить на руках в труднодоступные локации, а актерам – тонуть в трясине без дублеров. Также специально для проекта съемочная группа построила в глухих лесах землянки и лесопилку, предназначенную для эффектной сцены разрушительного пожара.

Телеканал «Россия» представил первые кадры со съемочной площадки:

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