«Стрельцов» – премьера спортивной драмы на телеканала «Россия»!

23 февраля в 21:00 в эфире телеканала «Россия» состоится телевизионная премьера спортивной драмы «Стрельцов». Главную роль в фильме режиссера Ильи Учителя о выдающемся футболисте Эдуарде Стрельцове сыграл Александр Петров.

Эдуард Стрельцов – звезда советского футбола и кумир миллионов. Он проделал огромный путь от участника заводской команды до ключевого игрока сборной СССР. Благодаря ему сборная впервые попадает на чемпионат мира по футболу, он женится на любимой женщине. Кажется, что все в жизни Стрельцова складывается как нельзя лучше. Но его подставляют и отправляют за решетку, где футболист проводит пять лет. После освобождения у него появляется шанс вернуть былую славу и любовь всей жизни. Сможет ли Стрельцов доказать болельщикам и самому себе, что он – чемпион на все времена? В ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Александр Яценко, Стася Милославская, Надежда Маркина и Виталий Хаев.

Также в День Защитника Отечества телеканал «Россия» порадует телезрителей любимой советской классикой – комедиями «Операция «Ы» и Другие Приключения Шурика» (16:05), «Джентльмены удачи» (18:05), а также сразу двумя хитами российского проката с Владимиром Машковым – «Экипаж» режиссера Николая Лебедева с Данилой Козловским, Агне Грудите, Катериной Шпицей, Сергеем Шакуровым, Сергеем Газаровым и Еленой Яковлевой и «Охота на пиранью» режиссёра Андрея Кавуна, в котором компанию Машкову составили Евгений Миронов, Светлана Антонова, Андрей Мерзликин, Виктория Исакова, Сергей Гармаш и Михаил Ефремов.

Фото предоставлено телеканалом «Россия»

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