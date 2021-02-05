Зимние виды спорта на ВДНХ

7 февраля 2021 года в России отмечается День зимних видов спорта. Праздник был учрежден Олимпийским комитетом России в 2014 году — в честь открытия XXII Олимпийских зимних игр в Сочи. К памятной дате команда Выставки подготовила подборку актуальных спортивных развлечений, в числе которых тюбинговая горка, возобновившая работу после перерыва. Зимний сезон на ВДНХ продлится до 28 февраля.

Каток

Одно из популярных городских развлечений зимой — катание на коньках. Для любителей этой активности на ВДНХ работает самый большой каток Москвы, площадь которого составляет более 20,5 тысячи кв. метров. Здесь посетители могут отточить свое мастерство, катаясь по залитым льдом аллеям от павильона №1 «Центральный» до павильона №58 «Земледелие», а для самых маленьких посетителей от 3 до 8 лет работает детская ледовая площадка напротив павильона №66. В этом сезоне билеты на каток и дополнительные услуги можно приобрести только онлайн на сайте ВДНХ.

В парке «Останкино» открыт еще один каток, на котором можно покататься бесплатно, но по предварительной регистрации на сайте Выставки. На обеих площадках работают павильоны проката, камеры хранения и пункты заточки коньков (на главном катке — в павильонах №1 и 2).

Катание на «ватрушках»

На площадке перед павильоном №57 установлена семиметровая тюбинговая горка «Сияние», которая с февраля снова доступна для посетителей. Билеты можно приобрести на сайте ВДНХ. Идеально подходит для семейного отдыха или совместного похода с друзьями — одновременно работают пять спусков. В будни зимнее развлечение доступно с 11:00 до 23:00, в выходные — с 10:00.

Снегоходы

На Центральной аллее, между павильоном №64 и фудкортом, расположена трасса с детскими снегоходами и квадроциклами. Для юных любителей быстрой езды по снегу оборудовано несколько маршрутов с разными скоростными режимами до 12 км/ч. На площадке постоянно дежурят специалисты, которые внимательно следят за безопасностью, проводят подробный инструктаж и выдают защитный инвентарь юным гонщикам. Трасса открыта по будням с 11:00 до 21:00, по выходным — с 10:00 до 22:00.

Лыжные прогулки

Желающие испробовать и другие зимние активности могут присоединиться к лыжным прогулкам в парке «Останкино», где организованы специальные трассы. Маршрут протяженностью 5 километров предназначен для катания на беговых лыжах. В западной части парка расположена детская трасса, протяженность которой 500 метров. Сориентироваться на местности помогут информационные стенды. Пункты проката находятся у бесплатного катка и у главного входа в парк, со стороны 1-й Останкинской улицы.

Все спортивные площадки Выставки работают с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, установленных Роспотребнадзором. Зимний сезон на ВДНХ продлится до 28 февраля.

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